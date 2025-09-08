V.S.

Modernizarea drumului județean 102I, pe traseul Valea Doftanei – Săcele (Brădet), reprezintă un proiect de infrastructură deosebit de important pentru întreaga regiune. Prin această investiție, legătura rutieră dintre județele Prahova și Brașov va fi semnificativ îmbunătățită, deschizând o alternativă viabilă la traseul aglomerat de pe Valea Prahovei. Beneficiile sunt multiple: locuitorii din Valea Doftanei vor avea acces mai rapid către Brașov, iar șoferii care pornesc din București sau Ploiești vor câștiga timp prețios pe drum. În plus, împreună cu proiectul centurii Comarnic, această modernizare va contribui direct la fluidizarea traficului, reducând blocajele și sprijinind dezvoltarea turistică și economică a zonei.

”Acolo unde altădată drumul era greu de străbătut, acum echipa noastră deschide o cale nouă DJ102I, drumul care va lega Valea Doftanei de Brădet. Realizarea acestei rute montane va schimba radical legătura dintre Prahova și Brașov, dintr-un traseu dificil și impracticabil într-o șosea sigură, modernă și adaptată mobilității de azi, devenind după finalizare o alternativă reală la DN1. Reabilitarea și modernizarea DJ102I se desfășoară pe o lungime de 25,63 km, asigurând legătura între sudul țării (județul Prahova) și centrul României (județul Brașov), traversând Munții Baiului prin pasul Predeluș, care atinge altitudinea de 1.285 m. Drumul va avea o structură rutieră modernizată de la fundație până la asfalt, o platformă de 8 metri lățime cu două benzi de circulație, acostamente și rigole, poduri și podețe noi, accese modernizate și parcări amenajate. Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții, Consiliul Județean Prahova și Consiliul Județean Brașov. Dirigenția de șantier a acestui proiect este realizată de Baseli Drum Consult”, spun reprezentanții companiei Construcții Erbașu, care realizează lucrările la acest proiect de infrastructură rutieră.

Traseul drumului județean DJ 102I care se modernizează se împarte în 2 tronsoane: tronsonul 1, aflat pe raza județului Prahova, între km 37+620 si km 50+820,38 (limita cu județul Brașov), în lungime de 13.200,38 m și tronsonul 2 aflat pe raza județului Brașov, între km 50+820,38 (limita cu Prahova) și km 63+256.08, în lungime totală de 12.435,70 m. Proiectul va include și realizarea a 13 km de zid de sprijin, 72 de podețe transversale, 14 poduri, 13 parcări de scurtă durată si peste 9 km de parapet de protecție.

Sursa foto: Construcții Erbașu