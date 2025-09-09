La sfârșitul săptămânii trecute, la Mizil, tradiția anilor în care fotbalul era „religia orașului” a fost readusă în atenție cu prilejul unui meci de old-boys, cu generațille care au dus faimă Mizilului în Liga a II-a!

Mulți dintre cei care au ridicat tribunele arhipline în picioare, în perioada anilor 90 – Ion Catană, Cristi Iacob, Ionuț Dragomir, Paul Gușă, Remus Safta, Gheorghe Suiceanu, Gabriel Cozma, Săndulescu, Zmoleanu, Galeș. Afiliu Mihai – cel care a fost și „responsabilul” cu repriza a… treia, Nicolae Ruse, Lambă, Ion Cojocaru, Suditu, Vică Greaca, Condurățeanu, Ghidia, Butoiu și alții din generațiile lor, au adus „parfumul” vremurilor de glorie și speranța că fotbalul, la Mizil, va fi ce a mai fost!