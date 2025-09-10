V. S.

Polițiștii locali din Ploiești au aplicat, ieri dimineață, mai multe sancțiuni conducătorilor auto care au parcat neregulamentar pe domeniul public.

Pe strada Rudului, agenții au depistat un autovehicul staționat pe trotuar, chiar în dreptul unei treceri de pietoni, îngreunând circulația pietonilor și punând în pericol siguranța participanților la trafic. Șoferul a fost amendat cu 410 lei și două puncte de penalizare, conform prevederilor legale.

Tot în aceeași dimineață, un alt conducător auto a fost sancționat pentru parcare neregulamentară pe strada Țintea, primind aceeași amendă și puncte de penalizare.

De asemenea, pe strada Cuza Vodă, polițiștii locali au dispus ridicarea a două autovehicule staționate ilegal. Operațiunea a fost efectuată de către lucrătorii S.G.U. Ploiești, în baza H.C.L. nr. 234/2025.

Reprezentanții Poliției Locale Ploiești transmit că astfel de acțiuni de verificare și sancționare se desfășoară permanent, pentru a asigura respectarea legislației privind oprirea și staționarea autovehiculelor pe domeniul public.