Ieri, Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone și rachete, în cel mai mare atac aerian asupra țării de la începutul războiului, ucigând cel puțin două persoane. De asemenea, a fost afectată o clădire guvernamentală. Conform oficialilor, în total au fost lansate 805 drone.

Yuriy Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, a confirmat pentru Associated Press că atacul de ieri a fost cel mai mare atac cu drone rusești de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Rusia a lansat, de asemenea, 13 rachete de diferite tipuri, potrivit agenției AP News, preluată de Mediafax. Ucraina a doborât și neutralizat 747 de drone și 4 rachete, potrivit unei declarații a Forțelor Aeriene. Au fost înregistrate nouă lovituri de rachete și 56 de atacuri cu drone în 37 de locații din Ucraina. Resturile dronelor și rachetelor doborâte au căzut în opt locații.

Reporterii Associated Press au văzut un nor de fum ridicându-se de pe acoperișul clădirii cabinetului de miniștri din Kiev, dar nu a fost clar imediat dacă fumul era rezultatul unei lovituri directe sau al resturilor. Până în prezent, Rusia a evitat să vizeze clădirile guvernamentale din centrul orașului.

Clădirea este sediul Cabinetului Ucrainei, găzduind birourile miniștrilor. Poliția a blocat accesul la clădire în momentul sosirii pompierilor și ambulanțelor.

Oficialii ucraineni au declarat că două persoane au fost ucise și cel puțin 17 rănite în atac.

„Pentru prima dată, clădirea guvernului a fost avariată de un atac inamic, inclusiv acoperișul și etajele superioare”, a declarat prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko.

Cele două persoane ucise erau o mamă și copilul ei în vârstă de 3 luni, ale căror cadavre au fost scoase de sub dărâmături de către echipele de salvare, a declarat Tymur Tkachenko, șeful administrației orașului Kiev.

Dronele rusești au lovit o clădire rezidențială de nouă etaje din districtul Sviatoshynskyi din Kiev și o clădire rezidențială de patru etaje din districtul Darnytskyi, potrivit primarului Vitallii Klitschko. Atacul de ieri este al doilea atac masiv cu drone și rachete rusești care vizează Kievul în decurs de două săptămâni, pe măsură ce speranțele pentru negocierile de pace se estompează.