Trei dintre sportivii secţiei de judo a CSM-CFR-CSŞ Ploieşti – Alexandru Petre (20 ani), Vanessa Tolea (19 ani) şi David Ţugui (18 ani) – au făcut parte din lotul care a reprezentat România la Campionatele Europene de Judo pentru Juniori – U21, ce s-au desfăşurat în perioada 4-7 septembrie la Bratislava!

La individual, singura performanţă i-a aparţinut lui Alexandru Petre, care a ocupat locul al VII-lea la categoria „-100 kg”, după un parcurs cu două victorii şi două înfrângeri. El a trecut în primele două tururi de Olver Scheffel (Slovacia) şi Anton Fedin (IJF – Rusia), după care a fost învins de Gar Karapetyan (Armenia) şi, apoi, în recalificări, de Marcian Walenciak (Polonia).

Vanessa Tolea a pierdut în primul tur al categoriei „57 kg” în faţa nemţoaicei Heleni Riegert, iar David Ţugui (+100 kg) a fost învins tot în primul meci de italianul Emiliano Rossi. În competiţia pe echipe, România a ocupat locul al V-lea, avându-i în componenţă şi pe Alexandru Petre şi Vanessa Tolea. „Tricolorii” au trecut în primul tur de Polonia, cu 4-3, apoi au pierdut în faţa Franţei – campioana europeană – cu 4-0, iar în recalificări au învins Georgia cu 4-2. În duelul pentru medaliile de bronz, România a cedat în faţa Elveţiei cu scorul de 4-2.

La competiţia din Slovacia au participat 364 de sportivi din 43 de ţări.

Sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti sunt pregătiţi la club de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu şi Cosmin Slăveanu.