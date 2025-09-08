F.T.

Potrivit datelor centralizate la nivelul poliției prahovene, în primele șapte luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în Prahova s-a înregistrat o scădere a criminalității sesizate cu aproximativ 3,5%.

«Analiza detaliată a infracțiunilor – se menționează într-un comunicat al instituției – arată că infracțiunile economico-financiare au cunoscut o creștere semnificativă, de aproape 18%, în timp ce infracțiunile judiciare au scăzut cu peste 4%, iar cele de altă natură cu aproximativ 9%.

Cele mai multe sesizări au provenit din plângeri ale cetățenilor, însă acestea au scăzut cu peste 7% ( comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut-n.n.), în timp ce sesizările din oficiu au crescut ușor, cu aproape 1%».

Cu referire la infracțiunile contra persoanei, este amintit faptul că acestea au înregistrat «o scădere importantă», de peste 14%, evidențiindu-se în acest context faptul că s-a înregistrat «o reducere semnificativă a faptelor de lovire și alte violențe, de aproape 20%, precum și a infracțiunilor de viol, cu peste o treime».

La capitolul «infracțiuni contra patrimoniului, situația este ușor diferită, în sensul că per ansamblu acestea au crescut cu aproape 3%. Astfel, furturile au înregistrat o creștere moderată, de circa 3%, în timp ce tâlhăriile au scăzut cu peste 23%. Pe de altă parte, însă, înșelăciunile au înregistrat o creștere accentuată, de aproape 20%, iar tulburările de posesie au crescut cu peste 24%»( Comunicat IPJ Prahova).

În legătură cu infracționalitatea stradală, este menționat faptul că aceasta a scăzut semnificativ, cu peste 21%, mai mult de trei sferturi dintre aceste fapte fiind comise în timpul zilei.

Concluzia reprezentanților IPJ Prahova, în urma datelor mai sus menționate a fost aceea că «în Prahova, criminalitatea sesizată s-a aflat pe un trend descendent, cu scăderi importante la infracțiunile contra persoanei și la cele stradale. Totuși, domeniul economico-financiar și anumite infracțiuni contra patrimoniului, precum înșelăciunile, rămân în creștere».