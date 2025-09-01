F. T.

Atunci când tatăl îţi este erou în copilărie, ce-ţi mai rămâne ţie, ca fiu, de făcut? Să te ridici la nivelul acestuia şi, de ce nu, chiar mai mult: să-l depăşeşti! Despre acest lucru este vorba în informarea sublocotenent Andreia Ursachi, purtător de cuvânt al ISU Prahova, în care se aminteşte faptul că „Daniel, elev al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă <<Pavel Zăgănescu>> Boldești, se află în stagiul de practică la Detașamentul 2 de Pompieri Ploiești, unde are privilegiul de a învăța de la propriul tată, plutonierul adjutant șef Grigore George, pompier cu ani de experiență și cu sute de intervenții la activ. L-a inspirat să aleagă această meserie, i-a fost erou în copilărie, iar acum îi descoperă tainele unei profesii pe cât de nobile, pe atât de complexe și presărate cu provocări”.



Iar „boteazul focului” i-a fost dat să-l treacă viitorului pompier chiar alături de tatăl său în contextul în care „chiar din prima tură de practică, Daniel și tatăl său au participat împreună la o intervenție pentru stingerea unui incendiu – un moment care, cu siguranță, a trezit în inimile lor emoții greu de descris în cuvinte și mândria de a fi împreună pe același drum, cu același scop: siguranța semenilor”. „Povestea lor – mai informează aceeaşi sursă – este o lecție despre puterea exemplului, despre pasiunea transmisă din tată în fiu și despre frumusețea de a construi viitorul alături de cei dragi. Pentru Daniel este începutul unui drum plin de curaj și responsabilitate, iar pentru tatăl său – confirmarea că valorile cultivate în familie vor dăinui”. Concluzia? Ce poate fi mai frumos pentru un tată decât să-şi vadă fiul păşind pe urmele sale?