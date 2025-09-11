PSD îşi va prezenta astăzi programul de relansare economică, după ce marţi preşedintele interimar al formaţiunii, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu mai mulţi miniştri, potrivit Mediafax.

„Vom prezenta joi şi în zilele următoare ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică. Şi asta a fost rostul discuţiilor mele cu mai mulţi miniştri. Şi cu secretarul general guvernului, de asemenea şi cu vicepremierul, şi cu ministrul Sănătăţii, şi cu cel al Muncii, şi al Energiei şi al Transportului”, a declarat marţi Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD.

Acesta a mai spus că propunerile vor fi trimise către coaliţie atunci când vor fi finalizate.