N. Dumitrescu

Măsurile de austeritate luate de către Guvern care afectează și vor afecta, în continuare, o mare categorie de persoane, respectiv de angajați, au determinat confederațiile sindicale să organizeze acțiuni de protest și în teritoriu, în marile orașe ale țării. Astfel, ieri dimineață, la Ploiești, sute de persoane erau prezente în fața Palatului Administrativ, ecoul sunetului vuvuzelelor răzbătând, când mașinile erau staționate la semafoare, până în apropierea Colegiului Național ”Mihai Viteazul”. În fapt, evenimentul a făcut parte din calendarul acțiunilor ce vizează pichetarea tuturor prefecturilor din țară – ca instituții ce reprezintă Guvernul în teritoriu-, desfășurate în aceste zile în cadrul unui amplu protest declanșat de confederațiile sindicale din România, CNS Cartel ALFA (a cărui membră este și Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România), aflându-se între inițiatori. În mod concret, în dubla sa calitate, de președinte al Cartel Alfa Prahova și al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI- Biroul Teritorial Prahova, Petre Burlacu (n.n. – în foto stânga, cu portavoce) ne-a declarat că protestul de ieri, care a avut loc în intervalul orar 8.30-10.30, a fost autorizat, la eveniment fiind prezenți angajați din Sănătate- în calitatea lor de membri ai Sindicatului Solidaritatea Sanitară Prahova, din poliție, comerț, petrol-energie, CFR, dar și din industria ușoară etc., care au venit la Ploiești, din mai multe localități din județ, să-și exprime, într-o voce comună, următoarele revendicări: pensii echitabile; taxarea justă a muncii, respectiv revenirea în sarcina angajatorilor a contribuțiilor la sănătate. ”În fapt, prin demersul nostru susținem protestele tututor românilor nemulțumiți”, ne-a mai precizat liderul sindical, care a subliniat faptul că revendicările comune ale angajaților, comunicate tuturor prefecților din țară, inclusiv celui din Prahova, sunt: respectarea drepturilor legale și contractuale ale lucrătorilor; să se pună stop distrugerii serviciilor publice; acordarea unui salariu minim decent; măsuri reale de reducere a impactului asupra lucrătorilor și economiei în contextul deficitului excesiv. Acesta ne-a mai precizat că protestele vor continua, pe lista cerințelor protestatarilor urmând să se regăsească inclusiv demisia actualului Guvern. După încheierea protestului, potrivit reprezentanților Solidaritatea Sanitară Prahova, la întâlnirea cu prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, s-a solicitat ”înființarea unei subcomisii pe Sănătate privind măsurile legislative ce vizează acest domeniu și găsirea unor soluții comune între partenerii sociali pentru un act medical de calitate la nivel de județ”.