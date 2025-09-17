V. S.

Consiliul Județean Prahova a anunțat, ieri, continuarea unuia dintre cele mai importante programe dedicate modernizării infrastructurii educaționale: proiectul SMART PH.

Prin acest demers, nu mai puțin de 260 de unități de învățământ din județ vor fi dotate cu resurse moderne: mobilier școlar nou, table interactive și echipamente digitale, truse multidisciplinare și alte materiale esențiale pentru desfășurarea unui proces educațional adaptat cerințelor actuale.

Beneficiarii direcți ai investiției vor fi peste 30.000 de elevi, care vor avea acces la condiții de studiu îmbunătățite și la un mediu de învățare aliniat standardelor educaționale ale prezentului.

„Educația rămâne cea mai importantă investiție în viitorul județului nostru. Prin SMART PH, ne dorim să oferim șanse egale pentru toți copiii, indiferent dacă învață în mediul urban sau rural”, transmite Consiliul Județean Prahova.

Proiectul face parte din strategia instituției de a sprijini calitatea actului educațional și de a construi o bază solidă pentru dezvoltarea pe termen lung a comunității prahovene.