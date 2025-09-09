Crăciunul pare departe, dar nu şi pentru fabricanţii chinezi de jucării şi ornamente de sărbători, care au început pregătirile nu doar pentru Crăciunul din acest an, ci și pentru cel din 2026, potrivit TVRInfo!

Se lucrează deja la foc continuu, iar comenzile au fost plasate încă din martie. Potrivit exportatorilor chinezi, în niciun an pregătirile de Crăciun nu au început aşa devreme.

Ca urmare, e fierbere mare în China, poreclită „supermarketul mondial” în materie de jucării și ornamente de Crăciun, livrările fiind în curs.

Zhu Aijuan, comerciant de articole de Crăciun, a declarat: „Anul acesta, sezonul de exporturi de Crăciun a început mai devreme ca de obicei. Am început livrările încă din martie şi aprilie. De regulă, iulie, august şI septembrie sunt lunile cele mai aglomerate, când toată lumea vrea să-şi facă stocuri.”

Fabricanții chinezi atrag atenția că aceia care își imaginează că se produc jucării și ornamente fără să se țină cont de specificul țării de export greșesc amarnic.

Podoabele de Crăciun sunt adaptate specificului local, de la tematică, până la paleta coloristică. De exemplu, spiridușii sau ursuleții au culori diferite pe piața europeană, comparativ cu piețele sud-americane.