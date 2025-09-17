Numărul celor care cred că România şi Republica Moldova ar trebui să se unească este aproape egal cu al celor care nu consideră oportun un astfel de demers, relevă un sondaj Avangarde preluat de News.ro. Cu toate acestea Republica Moldova conduce în topul ţărilor considerate ca fiind cel mai bun prieten al României.

47% dintre cei chestionaţi cu privire la oportunitatea unirii României cu Republica Moldova la un moment dat s-au declarat în favoarea acestei idei, în timp ce 46% se declară împotrivă.

7% spun că nu pot aprecia.

Republica Moldova se află însă pe primul loc în topul ţărilor considerate cel mai bun priten al României, cu un scor de 13%.

Locul al doilea revine Franţei – 11%, urmată de SUA şi Germania cu câte 5%.

La această întrebare, însă, 40% dintre subiecţi au declarat că nu ştiu sau nu răspund, iar 7% au ­răspuns ”Niciuna”. Sondajul Avangarde a fost realizat în ­perioada 8 – 14 septembrie, telefonic, pe un eşantion de 1.000 de subiecţi. Eroarea maximă de ­eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.