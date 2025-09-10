V. S.

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, i-a mulțumit, ieri, președintelui Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, pentru inițierea consultărilor cu liderii politici locali.

”Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a invitat liderii politici ploieșteni la o consultare privind achiziția a 20 de tramvaie noi pentru Ploiești și măsurile de austeritate care vor trebui luate la nivelul administrațiilor locale. Zilele următoare va avea loc această întâlnire și e un lucru foarte bun, care poate clarifica orice nelămuriri mai există pe subiectul tramvaielor. Îi mulțumesc domnului președinte CJ.

Banca Europeană de Investiții (BEI) ne-a anunțat în mod oficial că am trecut de prima fază de evaluare a proiectului privind finanțarea achiziției celor 20 de tramvaie noi. Cu alte cuvinte, suntem în linie dreaptă pentru obținerea finanțării. Imediat după acordul BEI, am înaintat către Comisia Europeană documentația necesară obținerii finanțării nerambursabile necesare achiziției tramvaielor”, a anunțat primarul Ploieștiului.

Reamintim că Virgiliu Nanu a adresat, la începutul acestei săptămâni, o invitație la consultări tuturor liderilor partidelor politice reprezentate în Consiliul Local Ploiești. Astfel, șeful administrației județene își propune să aducă la aceeași masă forțele politice, pentru a identifica soluții la subiecte esențiale pentru comunitate, printre care se regăsesc achiziția tramvaielor și modul în care măsurile de austeritate influențează administrația locală și investițiile publice.