Asociația Județeană de Fotbal Prahova a organizat primul modul al unui nou curs pentru obținerea Licenței C. 25 de noi cursanți, dintr-un număr de peste 30 de candidați care au depus dosare , au fost admiși la cursurile conduse de Marius Vișan și care vor dura 3 luni.

La acest capitol, al cursanților și deținătorilor de Licențe C UEFA, județul nostru este pe primul loc în România.