În contextul începerii noului an școlar, la Instituția Prefectului Județul Prahova a avut loc, miercuri, ședința de lucru privind Planul Teritorial de Combatere a Violenței Școlare, condusă de prefectul Daniel Nicodim.

Potrivit Instituției Prefectului, planul pentru combaterea violenței în școli are ca scop asigurarea unui mediu sigur, primitor și de susținere pentru toți membrii comunității școlare – atât preșcolari/elevi, cât și personalul școlilor sau părinți – la nivelul unităților de învățământ. Se urmărește astfel, implementarea unui sistem complex și unitar de măsuri de prevenire, răspuns și combatere a violenței în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Prahova. Discuțiile s-au axat pe monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în plan, precum și pe identificarea de noi măsuri care ar putea conduce la îmbunătățirea acestuia.

Au fost analizate și stabilite măsuri care să asigure condiții de ordine și siguranță atât în apropierea unităților de învățământ, cât și pe arterele principale de circulație și în zonele adiacente grădinițelor, școlilor și liceelor.

Eficiența Planului Teritorial are la bază implicarea și colaborarea serviciilor de asistență socială, a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităților publice locale, ONG-urilor de profil și societății civile, în scopul prevenirii și combaterii violenței școlare.

La nivelul județului Prahova, Planul Teritorial de Combatere a Violenței Școlare are 9 instituții semnatare: Instituția Prefectului Județul Prahova, Consiliul Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova, Gruparea de Jandarmi Mobilă “Matei Basarab” Ploiești, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul regional Ploiești și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.