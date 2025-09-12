Petrolul a ajuns, alături de CFR Cluj, clubul cu cei mai mulți străini din Superligă! Campania de transferuri din ultimele zile a adus alți patru jucători de alte naționalități sub comanda lui Liviu Ciubotariu, care are, în acest moment, 15 jucători de alte naționalități sub comandă!
Străinii Petrolului, la acest moment, sunt următorii: Krell (Austria), Ricardinho (Portugalia), Guillerme (Portugalia), Prce (Croația), Roche (Benin), Dongmo (Camerun), Doukansy (Franța), Jyry (Finlanda), Ludewig (Germania), Doumtsios (Grecia), Moutir (Belgia), Coreia (Elveția), Onguene (Camerun), Baiano (Brazilia), Rafinha (Spania).
Câți străini au echipele din Superliga:
PETROLUL- 15 străini, plus 3 cu dublă cetățenie
CFR CLUJ – 15 străini, plus 3 cu dublă cetățenie
CSIKSZEREDA- 14 străini, plus 14 cu dublă cetățenie
RAPID – 14 străini, plus 2 cu dublă cetățenie
BOTOȘANI- 14 străini, plus 2 cu dublă cetățenie
DINAMO – 13 străini, plus 3 cu dublă cetățenie
OȚELUL- 13 străini
U CLUJ – 12 străini, plus 1 cu dublă cetățenie
U CRAIOVA – 12 străini ,plus 2 cu dublă cetățenie
FC ARGEȘ – 11 străini, plus 1 cu dublă cetățenie
METALOGLOBUS – 11 străini, plus 1 cu dublă cetățenie
FCSB – 10 străini
HERMANNSTADT 9 străini, plus 3 cu dublă cetățenie
SLOBOZIA – 7 străini, plus 1 cu dublă cetățenie
UTA – 7 străini, plus 3 cu dublă cetățenie
FARUL – 7 străini, plus 3 cu dublă cetățenie
