Petrolul a ajuns, alături de CFR Cluj, clubul cu cei mai mulți străini din Superligă! Campania de transferuri din ultimele zile a adus alți patru jucători de alte naționalități sub comanda lui Liviu Ciubotariu, care are, în acest moment, 15 jucători de alte naționalități sub comandă!

Străinii Petrolului, la acest moment, sunt următorii: Krell (Austria), Ricardinho (Portugalia), Guillerme (Portugalia), Prce (Croația), Roche (Benin), Dongmo (Camerun), Doukansy (Franța), Jyry (Finlanda), Ludewig (Germania), Doumtsios (Grecia), Moutir (Belgia), Coreia (Elveția), Onguene (Camerun), Baiano (Brazilia), Rafinha (Spania).

Câți străini au echipele din Superliga:

PETROLUL- 15 străini, plus 3 cu dublă cetățenie

CFR CLUJ – 15 străini, plus 3 cu dublă cetățenie

CSIKSZEREDA- 14 străini, plus 14 cu dublă cetățenie

RAPID – 14 străini, plus 2 cu dublă cetățenie

BOTOȘANI- 14 străini, plus 2 cu dublă cetățenie

DINAMO – 13 străini, plus 3 cu dublă cetățenie

OȚELUL- 13 străini

U CLUJ – 12 străini, plus 1 cu dublă cetățenie

U CRAIOVA – 12 străini ,plus 2 cu dublă cetățenie

FC ARGEȘ – 11 străini, plus 1 cu dublă cetățenie

METALOGLOBUS – 11 străini, plus 1 cu dublă cetățenie

FCSB – 10 străini

HERMANNSTADT 9 străini, plus 3 cu dublă cetățenie

SLOBOZIA – 7 străini, plus 1 cu dublă cetățenie

UTA – 7 străini, plus 3 cu dublă cetățenie

FARUL – 7 străini, plus 3 cu dublă cetățenie