Următorul meci al echipei noastre este un duel de tradiție al fotbalului românesc, după aproape o lună de la ultimul meci disputat pe arena «Ilie Oană»!

Petrolul Ploiești primește vizita celor de la Dinamo București. Partida are loc luni, de la ora 21:00, în etapa 9 din Superliga României!

Biletele sunt disponibile online și la casa de bilete a stadionului, conform următorului program:

– Vineri, 12 septembrie: orele 10.00 – 18.00

– Sâmbătă, 13 septembrie: orele 09.00 – 15.00

– Duminică, 14 septembrie: orele 09.00 – 13.00

– Luni, 15 septembrie: orele 10.00 – 21.45