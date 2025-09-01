Trei dintre tinerii baschetbalişti ai clubului CSM – Andrei Savu Istrătescu, Eric Tănase şi Matei Tudose – au fost convocaţi la Turneul „Next Generation Rising Star” de la Târgu Jiu (1-5 septembrie), care reuneşte la start cei mai talentaţi sportivi ai generaţiei 2012.

Sâmbătă şi duminică, ei au participat la un stagiu de pregătire la Târgovişte alături de ceilalţi componenţi ai Sucursalei Regionale 11, după care se vor prezenta la competiţia din Gorj, ce se desfăşoară cu 22 de echipe la start (fete şi băieţi) şi reprezintă un prim pas în conturarea loturilor naţionale de juniori la nivelul generaţiei 2012. Cei trei sportivi sunt pregătiţi la CSM Ploieşti de Corina Savu şi Loredana Munteanu.

Proiectul Next Generation Rising Star este susținut de FIBA Youth Development Fund, un partener strategic al Federaţiei Române de Baschet care sprijină dezvoltarea baschetului la nivel juvenil.