FC Petrolul Ploiești s-a impus la limită în confruntarea cu CFR Cluj, din cadrul rundei cu numărul șase a Seriei Vest din Liga de Tineret. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de către Robert Coman (36), iar elevii lui Daniel Movilă au bifat, astfel, cel de-al doilea succes stagional în cele șase partide disputate, situându-se, acum, pe poziția a 5-a în serie, cu un total de 8 puncte.

Pentru echipa ploieșteană au jucat: Rădulescu – Istrate, L. Argeșeanu (45 Burcilă), Baniță, Suditu, Cl. Argeșeanu, Drăghia, Radu, Sîrbu (45 D. Dumitriu), Coman (80 V. Petre), Leescu (85 Vizireanu). Antrenor: Daniel ­Movilă.