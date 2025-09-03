Papa Leon al XIV-lea a îndemnat, ­recent, să se pună capăt ”pandemiei armelor” şi a deplâns ”nenumăraţi copii ucişi sau răniţi” în întreaga lume, în rugăciunea Angélus, la Vatican.

”Includem în rugăciunile noastre nenumăraţi copii ucişi şi răniţi zilnic în lume. Îl rugăm pe Dumnezeu să pună capăt pandemiei armelor, mari şi mici, care ne contaminează lumea”, a declarat în engleză Papa.

Suveranul Pontif mai îndeamnă ”să nu cedăm indiferenţei” faţă de Războiul din Ucraina, la câteva zile după un atac la Kiev soldat cu 25 de morţi – inclusiv patru copii -, şi-şi reiterează ”apelul insistent la un armistiţiu imediat şi la un angajament serios în favoarea dialogului”. ”Este timpul ca responsabilii să renunţe la logica armelor şi să se angajeze pe calea negocierii şi păcii, cu susţinerea comunităţii internaționale”, a subliniat el.

Leon al XIV-lea a evocat și un atac armat care a avut loc, acum câteva zile, în timpul unei slujbe şcolare, în Minnesota, în Statele Unite, în care au fost uciși doi copii.