Sezonul 2025/2026 pentru echipa de handbal feminin CS Județean Prahova debutează în luna septembrie.

Startul oficial va fi pe 14 septembrie, cu o deplasare dificilă la CNOPJ Bistrița, iar turul se va încheia pe 9 noiembrie.

„Obiectivul este clar: pas cu pas spre barajul de promovare în Liga Națională, programat în perioada 29–31 mai 2026.” – este anunțul clubului care a pierdut dreptul de a evolua în acest sezon în Liga Națională!