V.S.

O singură societate comercială – UNICORE SRL – a depus ofertă pentru proiectul Serviciului Județean de Ambulanță Prahova care vizează digitalizarea serviciilor în activitatea zilnică a instituției.

În prezent, potrivit documentației procedurii de achiziție lansată de Ambulanța Prahova, nu există o aplicație informatică pentru managementul documentelor, astfel că registrul de intrări-ieșiri este completat manual, iar corespondența dintre management și compartimente, respectiv adrese, referate, comenzi, este întocmită și circulă tot manual, fiind arhivată fizic de fiecare compartiment în parte.

De asemenea, se arată în documentație, nu există nicio soluție informatică pentru evidența operațiunilor de întreținere și reparații a autosanitarelor din dotarea instituției.

Prin proiectul actual, Ambulanța Prahova va beneficia de o mai bună comunicare cu terții, dar și de optimizarea fluxurilor de lucru interne, contribuind astfel la un răspuns mai rapid și mai eficient la urgențe și, implicit, la îmbunătățirea calității îngrijirii medicale oferite comunității locale.