Runda a doua a primului eșalon județean a adus și primul derbi, meciul dintre Boldești și Comarnic, jucat pe terenul primei echipe, încheindu-se nedecis, scor 0-0.
Un alt meci interesant, prin prisma pretențiilor echipelor, a fost cel de la Drăgănești, unde gazdele au administrat un ”exagerat” 6-1 celor de la CS Câmpina, runda secundă aducând și primul scor ”fluviu”, Cornu trecând cu 10-0 de CS Bucov – care rămâne singura grupare fără punct din primul eșalon județean, după doar 2 etape, 15 din 16 echipe reușind ”să ciupească totuși ceva”.
Iată rezultatele, clasamentul și programul etapei a treia:
CSO Boldești – CSO Comarnic 0-0
CS Cornu – CS Bucov 1 0-0
Progresul Drăgănești – CS Câmpina 6-1
CS Brazi – Petrosport Ploiești 1-1
Tineretul Gura Vitioarei – ACS Gherghița 0-0
Avântul Măneciu – CS Aricești 2-0
CS Mănești AFC Brebu 0-0
CS Vărbilău – CS Valea Călugărească 1-1
Etapa viitoare, a III-a, 6-7 septembrie
CS Brazi – Progresul Drăgănești
Petrosport Ploiești – Tineretul Gura Vitioarei
ACS Gherghița – Avântul Măneciu
CS Aricești – CS Mănești
AFC Brebu – CSO Boldești
CSO Comarnic – CS Cornu
CS Bucov – CS Vărbilău
CS Valea Călugărească – CS Câmpina