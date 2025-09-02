Runda a doua a primului eșalon județean a adus și primul derbi, meciul dintre Boldești și Comarnic, jucat pe terenul primei echipe, încheindu-se nedecis, scor 0-0.

Un alt meci interesant, prin prisma pretențiilor echipelor, a fost cel de la Drăgănești, unde gazdele au administrat un ”exagerat” 6-1 celor de la CS Câmpina, runda secundă aducând și primul scor ”fluviu”, Cornu trecând cu 10-0 de CS Bucov – care rămâne singura grupare fără punct din primul eșalon județean, după doar 2 etape, 15 din 16 echipe reușind ”să ciupească totuși ceva”.

Iată rezultatele, clasamentul și programul etapei a treia:

CSO Boldești – CSO Comarnic 0-0

CS Cornu – CS Bucov 1 0-0

Progresul Drăgănești – CS Câmpina 6-1

CS Brazi – Petrosport Ploiești 1-1

Tineretul Gura Vitioarei – ACS Gherghița 0-0

Avântul Măneciu – CS Aricești 2-0

CS Mănești AFC Brebu 0-0

CS Vărbilău – CS Valea Călugărească 1-1

Etapa viitoare, a III-a, 6-7 septembrie

CS Brazi – Progresul Drăgănești

Petrosport Ploiești – Tineretul Gura Vitioarei

ACS Gherghița – Avântul Măneciu

CS Aricești – CS Mănești

AFC Brebu – CSO Boldești

CSO Comarnic – CS Cornu

CS Bucov – CS Vărbilău

CS Valea Călugărească – CS Câmpina