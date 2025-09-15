V. S.

O investiție așteptată atât de locuitorii din Valea Doftanei, dar și de șoferii care vor să aibă variante mai bune pentru a ajunge de la Ploiești la Brașov, modernizarea drumului județean 102I Valea Doftanei – Săcele este în grafic. Imaginile publicate de primarul comunei Valea Doftanei, Lucian Costea, prezintă evoluția lucrărilor care sunt în toi pe șantier, unde antreprenor general este societatea Construcții Erbașu.

Traficul intens de pe Valea Prahovei, în special în weekend și în perioadele de vacanță, reprezintă o problemă cunoscută de ani de zile. Deschiderea DJ102I va contribui la fluidizarea circulației și va oferi șoferilor o alternativă mai rapidă și mai sigură. În același timp, investiția va crea oportunități pentru comunitățile locale. Un drum modernizat înseamnă o legătură mai bună pentru antreprenorii locali, acces facil pentru turiști și o perspectivă de dezvoltare economică durabilă.

Valea Doftanei și zona Săcele sunt recunoscute pentru potențialul lor turistic: peisaje montane spectaculoase, tradiții locale, obiective naturale și culturale. Modernizarea infrastructurii rutiere va facilita accesul vizitatorilor și va încuraja investițiile în pensiuni, servicii și activități de agrement.