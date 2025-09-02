Cinci dintre sportivii secţiei de nataţie a CSM Ploieşti au fost prezenţi în weekend pe litoral, acolo unde Plaja Poseidon din staţiunea Jupiter a găzduit AtlantisMan- singurul maraton acvatic din România- şi Cupa României la Înot în Ape Deschise.

La fel ca în urmă cu 4 săptămâni, când s-a desfăşurat la Constanţa Campionatul Naţional, sportivii pregătiţi de Tamara Costache şi Ciprian Toma au fost pe podiumul de premiere, reuşind să obţină nu mai puţin de opt medalii (şase de aur, una de argint şi una de bronz), astfel:

Cupa României

– Teodora Roman – aur la 5000 m – fete 14-15 ani;

– Alexandra Avram – bronz la 5000 m – fete 14-15 ani;

– Erika Forțu – aur la 7500 m – fete 16-17 ani;

– Fabian Păun – aur la 7500 m – băieți 16-17 ani;

AtlantisMan OPEN

– Erika Forțu – aur în probele de 10 km și 2 km (OPEN);

– Fabian Păun – argint în proba de 10 km (OPEN);

– Elena Literă – aur în proba de 500 m – fete 13-14 ani.