Ieri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a respins informațiile apărute „pe surse” privind o posibilă creștere a TVA. Declarația a fost făcută după o întâlnire cu delegația FMI aflată în vizită la București.

„Nu luăm în calcul o creștere a TVA. Nu s-a discutat acest lucru și nici nu avem în vedere o astfel de măsură. Nu trebuie să transmitem semnale greșite”, a subliniat Nazare.

El a precizat însă că situația TVA din HoReCa rămâne sub analiză, conform angajamentelor anterioare. „Discuția despre TVA la HoReCa e cu totul alta. Monitorizăm încasările și vom lua o decizie la finalul lunii septembrie, începutul lunii octombrie”, a adăugat ministrul.