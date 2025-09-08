Fostă sportivă de performanță, atletă la Steaua, cu „pedigree” fotbalistic- tatăl său , Gheorghe Popescu, a antrenat Naționala, Michaela Dridea a reprezentat „jumătate” din cariera și viața fabuloasă a seniorului Mircea Dridea!

Până sâmbătă, când firul vieții s-a întrerupt, la capătul unei suferințe care a arătat, o dată în plus, cât a fost de puternică, «Miki» Dridea a fost «centrul» unei povești de succes, cu realizări sportive, familiale, personale, sociale!

Și, să nu uităm, o mare petrolistă!

Dumnezeu să o odihnească în pace!