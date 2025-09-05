FCSB va fi prezentă, pentru al doilea sezon consecutiv, în grupa Europa League, în vreme ce Universitatea Craiova ne va reprezenta în grupa Conference League. O performanță importantă, semn al evoluției evidente a fotbalului autohton.

Din păcate, printre cei lăsați în afara listei UEFA, de către Craiova, se afla și ploieșteanul Mihnea Rădulescu, care nu intră în planurile lui Rădoi pentru meciurile din grupă.

Pe lângă românii, componenți ai celor două echipe de la noi calificate, vom putea urmări în Europa alți români jucând la cel mai înalt nivel al bătăliilor europene.

Un prim 11 ­românesc ­dincolo de FCSB și ­Universitatea Craiova

Cristi Chivu pe banca italienilor de la Inter Milan, mijlocașii Dennis Man și Vlad Dragomir în teren pentru PSV Eindhoven (Țările de Jos), respectiv Pafos FC (Cipru), dar și Radu Drăgușin, pe care îl așteptăm cât mai repede înapoi în joc, în tricoul lui Tottenham (Anglia) compun careul românesc din acest sezon Champions League.

Lor li se alătură, din grupa Europa League, antrenorul Răzvan Lucescu de pe banca lui PAOK Salonic, și ­portarul Ionuț Radu, legitimat la Celta Vigo.

Avem câte un antrenor român, dincolo de Mirel Rădoi, în fiecare competiție europeană! Asta pentru că și în Conference League apare unul, e vorba chiar de fostul selecționer al ­României, Edward Iordănescu, pe bancă la Legia Varșovia! În teren îi regăsim pe Răzvan Marin (AEK Atena), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Bogdan Racovițan (Rakow) și Andres Dumitrescu (Sigma Olomouc).