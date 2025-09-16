Sala Sporturilor „Traian”, din Râmnicu Vâlcea, a găzduit în weekend Finala Campionatelor Naţionale Individuale de Judo Ne Waza (lupta la sol) pentru juniori 4 – U15 şi copii 2 – U13, competiţie ce a reunit la start 316 sportivi de la peste 100 de cluburi din ţară.
Printre aceştia s-au numărat şi judoka de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti, care au reuşit să obţină 8 medalii – două titluri de campioni naţionali şi 6 locuri III -, 3 locuri V şi 1 loc VII.
Iată care au fost performanţele sportivilor noştri:
Campioni Naţionali
Timotei Pistriţu (-38 kg, U15);
Sonia Mare (-48 kg, U15);
Locul III
Ştefania Popescu (-48 kg, U15);
Medeea Tănase (+63 kg, U15);
Lucas Chighvaria (-55 kg, U15);
Mihai Toader (-55 kg, U15);
Claudia Lazăr (-36 kg, U13);
Alexandru Marcu (-42 kg, U13);
Locul V
Mihai Costru (-55 kg, U15);
Rafaella Galaţchi (-40 kg, U15);
Rareş Matei (-42 kg, U13);
Locul VII
Ioana Andreea Keller (-36 kg, U13).
Sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti prezenţi la competiţie sunt pregătiţi de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu, Cosmin Slăveanu şi Roxana Creţu.
Medalii pentru cei mai mici judoka
