Sala Sporturilor „Traian”, din Râmnicu Vâlcea, a găzduit în weekend Finala Campionatelor Naţionale Individuale de Judo Ne Waza (lupta la sol) pentru ­juniori 4 – U15 şi copii 2 – U13, competiţie ce a reunit la start 316 sportivi de la peste 100 de cluburi din ţară.

Printre aceştia s-au numărat şi judoka de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti, care au reuşit să obţină 8 medalii – două titluri de campioni naţionali şi 6 locuri III -, 3 locuri V şi 1 loc VII.

Iată care au fost performanţele ­sportivilor noştri:

Campioni Naţionali

Timotei Pistriţu (-38 kg, U15);

Sonia Mare (-48 kg, U15);

Locul III

Ştefania Popescu (-48 kg, U15);

Medeea Tănase (+63 kg, U15);

Lucas Chighvaria (-55 kg, U15);

Mihai Toader (-55 kg, U15);

Claudia Lazăr (-36 kg, U13);

Alexandru Marcu (-42 kg, U13);

Locul V

Mihai Costru (-55 kg, U15);

Rafaella Galaţchi (-40 kg, U15);

Rareş Matei (-42 kg, U13);

Locul VII

Ioana Andreea Keller (-36 kg, U13).

Sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti prezenţi la competiţie sunt pregătiţi de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu, Cosmin Slăveanu şi Roxana Creţu.