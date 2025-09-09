După săptămâna de pauză, cea de-a doua jumătate a lunii septembrie va fi una cu meciuri de gală pe stadionul „Ilie Oană”. Astfel, luni, 15 septembrie, de la ora 21.00, FC Petrolul va primi vizita lui Dinamo București, pentru ca două săptămâni mai târziu, în intervalul 26-29 septembrie, arena ploieșteană să găzduiască „Primvs Derby”, confruntarea FC Petrolul – Rapid București!

Două partide pe care suporterii „lupilor” le așteaptă cu mare interes și, suntem siguri, „Ilie Oană” va fi neîncăpător, iar atmosfera va fi una spectaculoasă, așa cum se întâmplă de fiecare dată la derbiurile disputate la Ploiești.

Bilete sub formă de pachet, dar și pentru fiecare meci în parte

Clubul a pus în vânzare biletele pentru cele două jocuri, iar acestea vor putea fi procurate atât sub formă de pachet, cât și pentru fiecare meci în parte.

Procedura de vânzare a biletelor va fi următoarea:

• Până joi, 11 septembrie, ora 22.00, biletele se vor vinde EXCLUSIV sub formă de pachet și DOAR în format on-line, accesând linkul https://bilete.shop.fcpetrolul.ro/

Biletele vor trebui păstrate, urmând să asigure accesul pentru ambele întâlniri.

• În intervalul 12 septembrie – 15 septembrie, nu se vor mai vinde pachete, ci tichetele se vor comercializa EXCLUSIV pentru meciul cu Dinamo București, în format fizic, la casa stadionului „Ilie Oană”, și on-line aici https://bilete.shop.fcpetrolul.ro/,

Programul casei de bilete va fi următorul:

– Vineri, 12 septembrie: orele 10.00 – 18.00

– Sâmbătă, 13 septembrie: orele 09.00 – 15.00

– Duminică, 14 septembrie: orele 09.00 – 13.00

– Luni, 15 septembrie: orele 10.00 – 21.45

Programul de vânzare a biletelor pentru confruntarea cu Rapid București va fi anunțat ulterior meciului cu Dinamo.

Prețurile biletelor vor fi următoarele:

Pachet Pentru un meci

Peluze 50 lei 30 lei

Tribuna 2 90 lei 60 lei

Tribuna 1 130 lei 70 lei

Tribuna 0 180 lei 95 lei

• Conform legii, fiind declarate meciuri cu grad de risc ridicat, pentru jocurile cu Dinamo și Rapid pe bilete vor fi inscripționate numele cumpărătorilor, fiind necesară, astfel, prezentarea unui act de identitate în momentul achiziționării de la casa de bilete.