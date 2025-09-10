V. S.

Pe 14 septembrie 2025, Mănăstirea Turnu devine, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, gazda unui eveniment cultural de excepție organizat de Fundația Turnu – Ajutor și Speranță. Credința, arta sacră și muzica se vor împleti într-un program dedicat frumuseții spirituale și culturale.

Evenimentul va debuta la ora 16:00 cu vernisajul expoziției „Crucea. Piatra din Capul Unghiului”, semnată de pictorul Horea Paștina, unul dintre cei mai apreciați artiști români contemporani și membru fondator al Grupului Prolog. Curator al expoziției este istoricul și criticul de artă Mădălina Mirea, recunoscută pentru modul în care aduce în dialog tradiția ortodoxă și expresiile artistice actuale. Expoziția are loc în Galeria de Artă Sacră „Maria Brâncoveanu”, spațiu inaugurat în mai 2024 în incinta Bisericii Albe a Mănăstirii Turnu.

După vernisaj, publicul va putea asculta un recital dedicat creației lui George Enescu, în contextul Festivalului Internațional ce îi poartă numele. Pianista Irina Petrescu va interpreta Voix de la steppe, iar Rareș Trufea va aduce în fața publicului Pavana din Suita op. 10 nr. 2, două lucrări ce poartă amprenta eleganței și a profunzimii muzicii marelui compozitor.

Seara se va încheia cu conferința „Curajul din viața și învățăturile Sfinților Închisorilor”, susținută de scriitorul și sociologul Ciprian Voicilă, de la Muzeul Țăranului Român. Tema aduce în atenția participanților puterea de mărturisire și forța morală a celor care au suferit în temnițele comuniste, modele de curaj și credință pentru lumea de astăzi.

„Crucea este poarta sfântă ce ne conduce spre iubirea veșnică a lui Dumnezeu”, spunea părintele Dumitru Stăniloae. Acest gând stă sub semnul întregului eveniment de la Mănăstirea Turnu, unde arta, muzica și cuvântul se întâlnesc într-o experiență comună.

Evenimentul este deschis publicului larg și reprezintă o invitație la reflecție, comuniune și redescoperirea valorilor autentice.