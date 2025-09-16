Două echipe – Progresul Drăgănești și Avântul Măneciu -rămân cu maximum de puncte, după patru etape scurse din primul eșalon județean! Ambele au câștigat la diferență de 3 goluri în ultima etapă, 5-2, respectiv 4-1, în meciuri care nu au pus probleme, adversarele fiind ”din a doua jumătate”.

La polul opus, o singură echipă pare a fi în degringoladă totală, CS Bucov fiind unica formație cu 0 în dreptul ei în clasament, ultima etapă încasând un 11-0 ”de maidan”, la Câmpina.

Iată rezultatele, clasamentul și programul etapei a patra:

CSO Boldești – CS Aricești 1-1

CS Câmpina – CS Bucov 11-0

CS Cornu – AFC Brebu 5-0

Progresul Drăgănești – CS Valea Călugărească 5-2

CS Vărbilău – CSO Comarnic 0-1

Tineretul Gura Vitioarei – CS Brazi 1-2

Avântul Măneciu – Petrosport Ploiești 4-1

CS Mănești – ACS Gherghița 1-1

Etapa viitoare, a 5-a, 20-21 septembrie

Tineretul Gura Vitioarei – Progresul Drăgănești

CS Brazi – Avântul Măneciu

Petrosport Ploiești – CS Mănești

ACS Gherghița – CSO Boldești

CS Aricești – CS Cornu

AFC Brebu – CS Vărbilău

CSO Comarnic – CS Câmpina

CS Bucov – CS Valea Călugărească