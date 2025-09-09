Rezultatele etapei a 3-a
Petrosport Ploiești – Tineretul Gura Vitioarei 3-3
CS Valea Călugărească – CS Câmpina 0–2
CS Brazi – Progresul Drăgănești 0–2
ACS Gherghița – Avântul Măneciu 4–5
CS Aricești – CS Mănești 2–0
AFC Brebu – CSO Boldești 1–1
CS Bucov – CS Vărbilău 1–3
CSO Comarnic CS Cornu 4–0
Clasament
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 ACS Progresul Drăgăneşti 3 3 0 0 11 3 9p
2 CSC Avântul Măneciu 3 3 0 0 11 4 9p
3 CSO Comarnic 3 2 1 0 8 2 7p
4 ACS DP Cornu 3 2 0 1 14 5 6p
5 CS Aricești Nedelea 3 2 0 1 6 3 6p
6 CS Câmpina 3 2 0 1 6 7 6p
7 CSO Boldești-Scăeni 3 1 2 0 6 1 5p
8 ACS Gherghiţa 3 1 1 1 7 5 4p
9 CSL Vărbilău 3 1 1 1 5 5 4p
10 ACS Petrosport Ploieşti 3 0 2 1 6 7 2p
11 CS Tineretul Gura Vitioarei 3 0 2 1 4 7 2p
12 AFC Brebu 3 0 2 1 1 5 2p
13 CS Măneşti 2013 3 0 1 2 2 6 1p
14 CS Valea Călugărească 3 0 1 2 2 7 1p
15 CS Brazi 3 0 1 2 1 6 1p
16 CS Bucov 3 0 0 3 1 18 0p