George Marin

A da vina pe căldură pentru calitatea precară a ansamblului jocului din primul mitan înseamnă a denatura realitatea. Dacă pentru echipa secundă a Petrolului ar putea exista o oarecare scuză, aceea a vârstei reduse a componenților – cu excepția lui Rafinha, cel mai „bătrân” este David Ilie, născut în 2004 – din partea oaspeților așteptam mult mai mult decât au arătat pe terenul din Strejnicu pentru că declarațiile ante-bellum pline de ambiție au stârnit curiozitatea generală. Totuși, experiența superioară a echipierilor din Păulești a decis soarta meciului, dar nu fără ceva emoții.

Prima parte ne-a arătat două echipe uneori foarte largi, alteori înghesuind jocul, mingea trecând rapid de la o tabără la cealaltă, nerezultând ceva spectaculos până prin minutul 39. Finalul de mitan a fost ceva mai animat. Scorul ocaziilor a fost 2-1 pentru Păulești în această jumătate a jocului. La reluare, Petrolul a reușit deschiderea scorului, l-ar fi putut majora dintr-o poziție asemănătoare cu cea din care a înscris, dar Păuleștiul a reușit să răstoarne scorul în două minute, spre bucuria băncii tehnice pe care indicațiile le-a dat Fadi Haddad, cel care este trecut oficial drept preparator fizic. Au mai fost și alte ocazii, oaspeții arătând, totuși, că ei constituie o echipă cât de cât legată cu semne de închegare ceva mai solidă decât au arătat.

O vorbă despre vedeta Păuleștiului, Adrian Petre. Prin cele câteva pase foarte bune, el a demonstrat că știe fotbal, dar a jucat foarte, foarte economicos. A terminat meciul puțin iritat că nu a marcat, gesticulând către coechipieri. Tot aici se încadrează și penibila încercare de a obține un penalti (min. 82).

Golurile

1-0, min. 53: Dumitrache preia o minge respinsă central de apărarea oaspeților, avansează, intră în careu și, deși ținut din spate de un adversar, șutează, de la14 metri, în dreapta lui Voicu.

1-1, min. 71: Adrian Petre pasează frontal pentru Denis Andrei, la marginea careului mare, ușor lateral dreapta. Acesta trimite în diagonală, spre stânga, iar Laurențiu Sârbu este prezent la întâlnirea cu balonul.

1-2, min. 73: Denis Andrei pătrunde până în colțul din dreapta al careului mic, centrează paralel cu linia de 6 metri, iar Laurențiu Sârbu este prezent în apropierea barei opuse, exact ca la precedentul gol.

Alte momente importante:

Min. 39: Combinația Adrian Petre – Ghinea – Sora l-a adus pe ultimul în poziție centrală, la limita careului mare. Jercălău a deviat în corner.

Min. 43: În urma unui corner, Iustin Răducan a fost aproape de a înscrie cu capul.

Min. 45+1: Țangulea a trimis o minge lungă, din stânga, iar Sora a reluat oarecum acrobatic din dreptul barei îndepărtate. Mingea a trecut foarte aproape de bara opusă.

Min. 50: Bobea a șutat aproape de vinclu.

Min. 64: Constantinescu a beneficiat de un involuntar un-doi cu un adversar, în colțul din dreapta al careului mare, i-a pasat lui Dima, care a șutat slab de la 14 metri, central. Voicu a prins balonul.

Min. 69: Denis Andrei a bătut, din stânga, o lovitură liberă pe care Jercălău a respins-o în corner de sub transversală. Cornerul executat tot de Andrei, din aceeași parte, a fost reluat de Țangulea, cu capul, puțin pe lângă bara opusă.

Min. 76: Sora a driblat în careu și a șutat spre vinclu, dar Jercălău a salvat.

Petrolul 2 Ploiești – CS Păulești 1-2 (0-0)

Stadion: Strejnicu. Spectatori: 200.

Au marcat: Dumitrache 53 / L. Sârbu 71, 73.

Petrolul 2: Jercălău – Bădic (77 F. Sîrbu), Dudu, P. Alexandru (cpt.), Costache – Manghiniță – M. Constantinescu, Dima (69 Leescu), Dumitrache, Rafinha (46 D. Ilie) – I. Răducan (62 Guiu). Rezerve neutilizate: Șt. Rădulescu – Bucur, D. Dumitru, Cl. Argeșeanu, L. Argeșeanu. Antrenori: Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi.

Păulești: Voicu – Ghinea, Matei (cpt.), Sanda (36 Rob. Călin), Berbecaru – Iordan (54 D. Andrei) – Sora,Ghizdeanu, Țangulea (88 Bichir), Bobea (54 L. Sârbu) – Ad. Petre (88 Cotună). Rezerve neutilizate: R. Papp – Stavarache, Brăileanu, Stoian. Antrenor: Valentin Sinescu.

Avertismente: Costache 20, P. Alexandru 40, Dudu 67, D. Ilie 75, Dumitrache 90+1 / –

Arbitri: Robert Avram (Pitești) – Levente Ungvary (Hăghig), Gergely Bedohazi (Sfântu Gheorghe). Rezervă: Valentin Florescu (Sfântu Gheorghe).

Observatori: Cristian Măndiță (Bufte) – arbitraj, Aurel Ionescu (București) – delegat de joc.

Jucătorul meciului: D. Andrei.