N. D.

Potrivit purtătorului de cuvânt al UPG Ploiești, conf. univ.dr. Mirela Dulgheru, în perioada 1-4 septembrie a.c., pentru noul an universitar, are loc înscrierea la Psihologie, noul program de studii de specialitate introdus în premieră la instituția de învățământ superior ploieșteană, examenul de tip test grilă fiind programat pe 5 septembrie. ”Psihologiea este știința care explorează mintea, comportamentele și emoțiile umane, oferind studenților atât o pregătire teoretică solidă, cât și competențe esențiale pentru viitoarea lor carieră”, au precizat reprezentanții UPG Ploiești. Anunțul a fost făcut în contextul în care, așa cum v-am mai precizat, Facultatea de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești își diversifică oferta educațională și vine în întâmpinarea cerințelor actuale ale pieței muncii și ale comunității academice, începând cu sesiunea de admitere din septembrie 2025, UPG lansând un nou program de studii de licență în Psihologie, punând la dispoziția candidaților 50 de locuri cu taxă. Durata studiilor la programul de Psihologie este de trei ani, taxa anuală va fi de 3.600 de lei, iar profesorii care vor preda sunt tot cadre didactice ale universității.