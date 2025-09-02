N. Dumitrescu

Ruptura dintre primarul Mihai Polițeanu și o parte dintre consilierii locali ploieșteni s-a transformat într-un război total, și asta cu două luni înainte de a fi marcat primul an de când, cu toții, au depus jurământul de învestire în funcție în ”slujba ploieștenilor”. Acuzele reciproce, mai ales pe rețelele de socializare, curg încontinuu, ”mărul discordiei” fiind o serie de proiecte inițiate de edil și care, în ciuda faptului că acesta le-a repus sistematic pe ordinea de zi a ultimelor ședințe de consiliu, tot sistematic au fost respinse, refuzul venind în mod special de la aleșii PSD, PNL, USR, AUR. Este vorba despre proiectele ce vizează contractarea unui credit bancar pentru achiziția a 20 de tramvaie noi; alocarea unei sume bani de la bugetul local pentru amenajarea de platforme de colectare a deșeurilor; aprobarea proiectului pentru transformarea lizierei din zona UPG în parc; finanțări pentru cluburile sportive din oraș. Mâine, la ora 11.00, edilul i-a convocat din nou pe consilierii locali, într-o ședință cu caracter extraordinar, în speranța că proiectele menționate vor fi aprobate. Însă, ultimele ore scurse arată contrariul, în sensul că postările pe rețelele de socializare ale ambelor tabere dovedesc că dialogul constructiv și înțelegerea sunt undeva departe. Concret, după ce a lansat o campanie de strângere de semnături adresată ploieștenilor care doresc punerea în practică a proiectelor enumerate, duminică după amiază, edilul s-a întâlnit cu locuitorii din cartierul Bariera București, în timp ce Organizația PSD Ploiești a anunțat că grupul consilierilor social-democrați din municipiu a invitat primarul și toți consilierii locali – PNL, USR, AUR, PPUSL, PMP, Forța Dreptei, Mișcarea Noi, Ploieștenii și România în Acțiune- la o întâlnire de lucru, astăzi, la ora 11.00, la Primăria Ploiești, tot pentru a analiza aceleași proiecte. Însă, ieri dimineață, la temelia certurilor s-au adăugat alte cărămizi! Mai exact, primarul Mihai Polițeanu a anunțat că a trimis o scrisoare deschisă către liderii naționali ai principalelor partide din coaliția aflată la guvernare- PNL, PSD și USR- respectiv lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz. Astfel, în documentul ce poartă titlul ”Ploieștiul nu mai poate fi ținut pe loc – solicit implicarea dumneavoastră directă”, edilul le-a scris celor trei președinți de partid despre faptul că, în comparație cu alte municipii din țară, Ploieștiul a rămas în urmă, iar astăzi, în loc să se recupereze decalajul, PSD, PNL și USR aleg să blocheze orice proiect care poate îmbunătăți lucrurile la nivelul orașului. ”În loc de dezbatere constructivă, avem refuz sistematic al dialogului. În loc de soluții, avem alianțe din ce în ce mai sudate cu AUR pentru a opri orice proiect de dezvoltare.Un exemplu recent și grăitor: săptămâna trecută, PSD, PNL și USR, alături de AUR, au blocat proiecte esențiale pentru Ploiești, inclusiv realizarea primului parc modern de după 1989 (o lizieră aflată la intrarea în Ploiești dinspre București, în dreptul Universității de Petrol și Gaze) și achiziția a 20 de tramvaie noi, finanțate printr-un mix avantajos de fonduri nerambursabile direct de la Comisia Europeană. Aceste proiecte, pregătite tehnic și financiar de 10 luni de zile, au fost blocate să intre pe ordinea de zi, în ciuda faptului că beneficiile lor directe pentru comunitate erau evidente”, se precizează în scrisoarea deschisă adresată liderilor PNL, PSD și USR, prin intermediul căreia edilul îi invită și să vină la Ploiești, pentru a le prezenta orașul, proiectele aflate în derulare, dar mai ales problemele cu care se confruntă. De adăugat și faptul că, tot prin intermediul rețelelor de socializare, doi dintre consilierii PSD- Paul Palaș și Robert Ionuț Vîscan- în calitatea lor de președinți la două dintre comisiile de specialitate ale Consiliului Local Ploiești, și-au făcut publice punctele de vedere în legătură cu proiectele inițiate de către edil. Potrivit acestora, creditul pentru achiziția celor 20 de tramvaie noi ”ridică serioase semne de întrebare”, mai mult decât atât, ”se repetă aceleași greșeli ca în mandatele trecute: lipsă de dialog, proiecte nepregătite și datorii care împovărează orașul, în contextul în care administrația locală se face prin colaborare, nu prin impunere”.