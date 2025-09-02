N. D.

Potrivit Primăriei Ploiești, ieri a demarat acțiunea de distribuire către școlile din oraș a ghiozdanelor cu rechizite școlare destinate elevilor din clasele 0 și a I-a. În total, 3.620 de ghiozdane vor ajunge la tot atâția copii din Ploiești, în prima zi de școală, grație programului derulat de municipalitate, cu bani de la bugetul local, cu scopul reducerii costurilor pentru părinți și la asigurarea unui start echitabil pentru bobocii claselor 0 și I, la început de an școlar. Fiecare fetiță sau băiat va primi un ghiozdan cu design atractiv care va avea incluse și rechizite școlare de bază, acestea fiind distribuite tuturor unităților școlare cu învățământ primar. Pentru Clasa 0 sunt 1.680 de ghiozdane, iar restul pentru Clasa I, pentru fiecare copil fiind cumpărate caiete, creioane, stilouri, acuarele, penare etc., valoarea totală a achiziției fiind de 165.000 lei, fără T.V.A, în baza unei hotărâri a Consiliului Local Ploiești. ”În cazul în care vor rămâne pachete cu rechizite școlare – de exemplu transferuri de elevi etc. – în urma acțiunii de distribuire către școlile ploieștene, acestea vor fi direcționate Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, spre a fi redistribuite familiilor cu copii ce sunt în evidența acestei instituții, fiind beneficiare de servicii sau prestații sociale”, au precizat reprezentanții Primăriei Ploiești.