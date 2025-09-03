Prin intermediul unui comunicat de presă primit, ieri, pe adresa redacției, societatea Hidro Prahova informează cetățenii din comuna Cocorăștii Colț că Direcția de Sănătate Publică Prahova (DSP Prahova) a transmis avizul oficial prin care se ridică interdicțiile și restricțiile de consum ale apei distribuite în localitate, impuse anterior pentru parametrul chimic Arsen.

”Conform adresei DSP Prahova nr. 19785/29.08.2025, valorile acestui parametru se încadrează acum în limitele admise de Anexa 1 a Ordonanței Guvernului nr. 7/2023.

Astfel, apa furnizată în comuna Cocorăștii Colț este din nou potabilă și poate fi consumată în condiții de siguranță. Societatea HidroPrahova S.A. va continua monitorizarea permanentă a calității apei, în colaborare cu DSP Prahova, pentru a garanta respectarea standardelor impuse de legislația în vigoare”, se mai menționează în comunicatul de presă.