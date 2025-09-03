Prin intermediul unui comunicat de presă primit, ieri, pe adresa redacției, societatea Hidro Prahova informează cetățenii din comuna Cocorăștii Colț că Direcția de Sănătate Publică Prahova (DSP Prahova) a transmis avizul oficial prin care se ridică interdicțiile și restricțiile de consum ale apei distribuite în localitate, impuse anterior pentru parametrul chimic Arsen.
”Conform adresei DSP Prahova nr. 19785/29.08.2025, valorile acestui parametru se încadrează acum în limitele admise de Anexa 1 a Ordonanței Guvernului nr. 7/2023.
Astfel, apa furnizată în comuna Cocorăștii Colț este din nou potabilă și poate fi consumată în condiții de siguranță. Societatea HidroPrahova S.A. va continua monitorizarea permanentă a calității apei, în colaborare cu DSP Prahova, pentru a garanta respectarea standardelor impuse de legislația în vigoare”, se mai menționează în comunicatul de presă.
Hidro Prahova: Apa din comuna Cocorăștii Colț este din nou potabilă!
Prin intermediul unui comunicat de presă primit, ieri, pe adresa redacției, societatea Hidro Prahova informează cetățenii din comuna Cocorăștii Colț că Direcția de Sănătate Publică Prahova (DSP Prahova) a transmis avizul oficial prin care se ridică interdicțiile și restricțiile de consum ale apei distribuite în localitate, impuse anterior pentru parametrul chimic Arsen.