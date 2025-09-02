G.Marin

După obișnuitele bâjbâieli ale Federației Române de Handbal, au fost comunicate componența seriilor și programul Diviziei A.

Echipa prahoveană- care se numește tot CSJ Prahova, conform site-ului FRH, și nu cu un alt nume care deja a fost anunțat- a fost repartizată în seria B, având ca adversare echipe de prin Ardeal și Moldova. Iată programul meciurilor din tur: • 14 septembrie, cu CNOPJ Bistrița (deplasare); • 28 septembrie, cu CSM Făgăraș (acasă); • 5 octombrie, cu Știința Bacău (deplasare); • 12 octombrie, cu Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe (deplasare); • 26 octombrie, cu CSM Roman (acasă); • 2 noiembrie, cu CSM Iași 2020 (deplasare) și 9 noiembrie, cu ASC HC Harghita Odorheiul Secuiesc (acasă). În cursul anului2025 sunt programate și primele două etape ale returului, pe 16 noiembrie și 18 decembrie.

Echipa a susținut un prim meci de verificare, la Slobozia, meci pierdut cu 31-32. Site-ul oficial al clubului menționează că acest joc a reprezentat „un început mulțumitor, dar cu multe lecții”, dar a subliniat și nevoia de completări în lot. Lucru firesc, deoarece completările sunt absolut necesare după masivele descompletări petrecute.