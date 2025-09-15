Raed Arafat: Oamenii trebuie să se poată descurca pe cont propriu peste 72 de ore

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Asociația Energia Inteligentă au realizat un ghid practic pentru situațiile în care ar apărea un black-out (pană de curent generală), conform Hotnews. Românii sunt sfătuiți ce să facă înainte, în timpul și după producerea întreruperii în alimentarea cu energie electrică. „Chiar dacă în România nu se anticipează o situație de avarie majoră la rețeaua de electricitate, astfel de evenimente pot apărea oricând din diverse cauze, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, precum vânt puternic, ninsori abundente și ploi torențiale provocatoare de inundații. Până la remedierea situației, o conduită corespunzătoare, dar și un minim de pregătire în avans pot ajuta mai ușor la depășirea momentelor dificile care pot decurge din lipsa alimentării cu energie”, se arată într-un comunicat comun. Materialul conține recomandări privind comportamentul pe care fiecare dintre noi ar trebui să îl adopte înainte, în timpul unei pene majore de curent sau după reluarea alimentării cu energie electrică. În primul rând, asigurați-vă că aveți pregătit un rucsac de urgență, care să conțină: Lanternă și baterii pentru aceasta; Radio cu acumulatori; Bani în numerar; Copii ale asigurărilor și ale altor documente importante; Materiale de prim-ajutor (trusă de prim-ajutor); Medicamente de primă necesitate și pentru diferite tipuri de afecțiuni medicale; Articole de igienă: șervețele umede, alcool sanitar, soluții dezinfectante; Apă îmbuteliată, minimum 2 l/persoană/zi; Hrană neperisabilă, care nu necesită fierbere, coacere sau răcire (ex. conserve); Pături groase/cort/sac de dormit, îmbrăcăminte călduroasă pentru iarnă și îmbrăcăminte uşoară, lejeră şi amplă, din fibre naturale, pentru vară. În timpul unei întreruperi pentru o perioadă mai îndelungată a alimentării cu energie electrică este important să ne informăm din surse oficiale, de aceea ascultarea unui post de radio este foarte utilă. Este recomandată păstrarea unui întrerupător de lumină aprins pentru a afla când revine energia electrică, în timp ce deconectăm de la priză toate aparatele electrocasnice pentru a preîntâmpina defectarea lor din cauza fluctuațiilor de energie. Trebuie să verificăm dacă rudele și vecinii au nevoie de asistență, mai ales dacă sunt în vârstă sau au probleme medicale. De asemenea, sunt de evitat călătoriile inutile. O atenție sporită va fi acordată creării unui microclimat protector, prin metode specifice anotimpurilor iarnă-vară, protecției împotriva frigului sau căldurii excesive, păstrării alimentelor și igienei corporale. Un contact permanent cu cei din jur poate alunga sentimentele de deprimare și poate oferi o perspectivă sănătoasă asupra situațiilor de criză. Întotdeauna, după o pană de curent majoră, trebuie să permitem sistemului electric să se stabilizeze înainte de a reconecta aparatele electrice. Este interzisă apropierea de zonele unde au căzut cabluri electrice și trebuie anunțate autoritățile despre aceste situații. Este necesară o evaluare a stării alimentelor și medicamentelor care nu au putut fi refrigerate. „Pregătirea populației este un pilon esențial al strategiei Uniunii Europene de prevenire și răspuns la amenințări. Una dintre recomandările-cheie este dezvoltarea unor ghiduri care să ajute cetățenii să devină autosuficienți pentru o perioadă de minimum 72 de ore, în cazul unei situații de urgență sau al unui dezastru. În acest sens, am dezvoltat alături de reprezentanții Asociației Energia Inteligentă un ghid esențial pentru situația unei întreruperi prelungite a curentului electric. Ghidul are aceeași structură cu cele deja existente pe Platforma Națională fiipregatit.ro și oferă, într-un limbaj accesibil, sfaturi concrete despre ce trebuie făcut înainte, în timpul și după o pană majoră de curent. Ne dorim ca fiecare cetățean să conștientizeze faptul că o pregătire corespunzătoare îl poate transforma în propriul său salvator în situații de criză, cu care, din păcate, ne confruntăm tot mai des.”, a declarat secretarul de stat în MAI, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. „Întreruperile în alimentarea cu energie electrică din Europa și nu numai din cursul acestui an i-au determinat pe mulți dintre noi să se întrebe cum să acționeze într-o astfel de situație. Am adunat în acest ghid o serie de recomandări cu privire la acțiunile pe care trebuie să le întreprindem în cazul unei pene majore de curent, dar și la un kit extrem de folositor pentru a fi pregătiți în eventualitatea producerii unei astfel de situații, pentru că o comunitate puternică este o comunitate pregătită să facă față oricărei situații neprevăzute”, a afirmat, la rândul său, Monica David, președinte Asociația Energia Inteligentă.

În aprilie, o pană masivă de curent a lăsat fără electricitate milioane de consumatori din Spania, Portugalia și unele zone din Franța. În România, ultima avarie uriașă în rețeaua de electricitate a avut loc în 8 ianuarie 2021, la ora locală 15:05, când timp de o oră au rămas fără curent șase județe din nord-vestul țării: Alba, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj și Sibiu.

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media