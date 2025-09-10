LIGA a 5-a, Seria EST, Etapa 3
AS Olimpia Cireșanu 1976 – CSO Mizil 3 – 2
CS Bucov Pleașa – CS Blejoi 2 2 – 0
Podgoria Vadu Săpat – AS Real Boys Vălenii de Munte 5 – 1
AS Viitorul 2018 Ceptura – CS Unirea Urlaţi 6 – 2
Viitorul Cosminele – CSM Ploieşti 4 – 0
Avântul Tomşani – AS Brădetul Ștefeşti 1951 1 – 2
CS Măneşti 2013 Băltiţa – Vulturul Zănoaga 3 – 1
ACS Progresul Aluniş – AS Starchiojd 1 – 7
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Starchiojd 3 3 0 0 23 6 9p
2 AS Viitorul 2018 Ceptura 3 3 0 0 10 3 9p
3 CS Bucov Pleașa 2 2 0 0 6 1 6p
4 Viitorul Cosminele 3 2 0 1 7 4 6p
5 AS Brădetul Ștefeşti 1951 3 2 0 1 4 3 6p
6 CS Blejoi 2 3 1 1 1 5 6 4p
7 Podgoria Vadu Săpat 3 1 0 2 12 11 3p
8 AS Real Boys Vălenii de Munte 3 1 0 2 6 7 3p
9 CSM Ploieşti 2 1 0 1 4 5 3p
10 AS Olimpia Cireșanu 1976 3 1 0 2 5 8 3p
11 CSO Mizil 3 1 0 2 4 7 3p
12 CS Unirea Urlaţi 3 1 0 2 6 10 3p
13 Vulturul Zănoaga 3 1 0 2 5 10 3p
14 ACS Progresul Aluniş 3 1 0 2 5 11 3p
15 CS Măneşti 2013 Băltiţa 3 1 0 2 4 12 3p
16 Avântul Tomşani 3 0 1 2 3 5 1p
LIGA a 5-a, Seria VEST, Etapa 3
FC Muscelul Câmpina – ACS Viitorul Puchenii Mari 7 – 0
Avântul Măgureni – AS Targşoru Vechi Stăncești 2 – 0
ACS Sportul Câmpina – CS Scorţeni Bordeni 4 – 1
Voința Adunați – ACS Petrolul Ologeni 3 – 4
CS Unirea Cocorăştii Colţ – CS Strejnicu 2021 4 – 2
AS Genesis Filipeștii de Pădure – ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 7 – 2
CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua – CS Șirna Varnița 4 – 0
CS Caraimanul Bușteni – CS Ariceștii Rahtivani 9 – 2
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 3 3 0 0 20 4 9p
2 Avântul Măgureni 3 3 0 0 13 3 9p
3 AS Genesis Filipeștii de Pădure 3 3 0 0 13 4 9p
4 CS Unirea Cocorăştii Colţ 3 3 0 0 9 2 9p
5 CS Caraimanul Bușteni 3 2 0 1 16 3 6p
6 ACS Petrolul Ologeni 3 2 0 1 7 6 6p
7 Voința Adunați 3 2 0 1 6 5 6p
8 CS Ariceștii Rahtivani 3 2 0 1 12 12 6p
9 FC Muscelul Câmpina 3 1 1 1 9 4 4p
10 ACS Sportul Câmpina 3 1 1 1 5 3 4p
11 AS Targşorul Vechi Stăncești 3 1 0 2 1 7 3p
12 CS Scorţeni Bordeni 3 0 0 3 5 11 0p
13 CS Strejnicu 2021 3 0 0 3 4 11 0p
14 ACS Viitorul Puchenii Mari 3 0 0 3 2 13 0p
15 CS Șirna Varnița 3 0 0 3 1 15 0p
16 ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 3 0 0 3 6 26 0p
LIGA a 6-a, Seria SUD, Etapa 2
AS Juniorul Şirna – CS Valea Călugărească 2 3 – 1
Recolta Dumbrava – Viitorul Poienarii Burchii 0 – 1
Prahova Tinosu – Voinţa Vadu Părului 1 – 1
AS Potigrafu – STĂ ?-?
Unirea Lacul Turcului – AS Gorgota 3 – 4
Speranţa Olari – Progresul Coslegi ?-?
* Joc întrerupt în minutul 89, la scorul de 2-1.
Viitorul Predeşti – CS Şirna II Brăteşti 1 – 1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Gorgota 2 2 0 0 9 4 6p
2 AS Juniorul Şirna 2 2 0 0 7 3 6p
3 AS Potigrafu 1 1 0 0 6 3 3p
4 Speranţa Olari 1 1 0 0 6 3 3p
5 Recolta Dumbrava 2 1 0 1 4 2 3p
6 Viitorul Poienarii Burchii 2 1 0 1 3 4 3p
7 CS Valea Călugărească 2 2 1 0 1 2 3 3p
8 Viitorul Predeşti 2 0 1 1 1 2 1p
9 CS Şirna II Brăteşti 2 0 1 1 4 7 1p
10 Voinţa Vadu Părului 2 0 1 1 2 5 1p
11 Prahova Tinosu 2 0 1 1 2 6 1p
12 Unirea Lacul Turcului 2 0 0 2 6 10 0pp
LIGA a 6-a, Seria VEST, Etapa 2
ACS Provița de Sus – CS Brazi Popeşti 6 – 0
CS Scorţeni Mislea – CS Şotrile 2 – 2
Unirea Bărcănești – ACS Progresul Provița de Jos 1 – 4
ACS Țipărești – Viitorul Filipeștii de Pădure 5 – 0
CSC Berceni – CS Cornu 2 4 – 5
Steaua Mărgineni – Carpaţi MEFIN Sinaia 7 – 0
Gloria Vâlcăneşti – AS Unirea Ploiești 2024 2 – 5
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 ACS Țipărești 2 2 0 0 10 3 6p
2 AS Unirea Ploiești 2024 2 2 0 0 7 3 6p
3 ACS Provița de Sus 2 1 1 0 6 0 4p
4 CS Şotrile 2 1 1 0 7 3 4p
5 ACS Progresul Provița de Jos 2 1 1 0 6 3 4p
6 Steaua Mărgineni 2 1 0 1 8 2 3p
7 CSC Berceni 2 1 0 1 9 7 3p
8 Unirea Bărcănești 2 1 0 1 6 5 3p
9 CS Cornu 2 2 1 0 1 8 9 3p
10 CS Scorţeni Mislea 2 0 2 0 4 4 2p
11 Gloria Vâlcăneşti 2 0 1 1 2 5 1p
12 Viitorul Filipeștii de Pădure 2 0 0 2 1 10 0p
13 Carpaţi MEFIN Sinaia 2 0 0 2 2 12 0p
14 CS Brazi Popeşti 2 0 0 2 1 11 0p
LIGA a 6-a, Seria EST, Etapa 3
Steaua Sângeru – Voinţa Călugăreni 3 – 2
Victoria Fântânele – Rapid Sălciile2 – 1
AS Ştiinţa Albeşti – Viitorul Fulga 9 – 0
AS Podenii Vechi – Şoimii Apostolache 2 – 0
Cricovul Cioceni – Viitorul Iordăcheanu ?-?
* Joc întrerupt în minutul 88, la scorul de 0-8.
AS Tineretul Loloiasca – Progresul Boldeşti Grădiştea 1 – 4
AS Mehedinţa – CS Ceptura 1 – 1
Viitorul Pantazi – Speranța Chiojdeanca 1 – 2
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Progresul Boldeşti Grădiştea 3 3 0 0 13 3 9p
2 AS Podenii Vechi 3 3 0 0 12 2 9p
3 AS Ştiinţa Albeşti 3 2 0 1 16 7 6p
4 Rapid Sălciile 3 2 0 1 8 4 6p
5 AS Tineretul Loloiasca 3 2 0 1 9 8 6p
6 Steaua Sângeru 3 2 0 1 8 7 6p
7 AS Mehedinţa 3 1 1 1 5 5 4p
8 Victoria Fântânele 3 1 1 1 5 6 4p
9 CS Ceptura 3 1 1 1 5 7 4p
10 Speranta Chiojdeanca 3 1 1 1 4 8 4p
11 Viitorul Pantazi 3 1 0 2 7 7 3p
12 Şoimii Apostolache 3 1 0 2 5 6 3p
13 Cricovul Cioceni 2 1 0 1 2 4 3p
14 Voinţa Călugăreni 3 0 0 3 4 10 0p
15 Viitorul Iordăcheanu 2 0 0 2 3 9 0p
16 Viitorul Fulga 3 0 0 3 3 16 0p
LIGA a 6-a, Seria NORD, Etapa 3
Luceafărul Drajna – AS Tineretul Poiana Vărbilău 3 – 3
Flacăra Mălăieşti – Unirea Tricolor Lipăneşti 2 – 2
AS Tinereţea Izvoarele – Voinţa 2009 Gornet 0 – 4
Voinţa Măgurele – ACS Progresul Bughea 8 – 1
ACS Viitorul Teișani – Viitorul Cerașu 1 – 2
ACS Avântul Bertea – ACS Avântul Cerașu 1 – 2
AS Unirea Valea Dulce – Tricolor Coţofeneşti 5 – 1
ACS Gloria Predeal Sărari – Tirana Homorâciu 5 – 0
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Voinţa Măgurele 3 3 0 0 16 1 9p
2 ACS Gloria Predeal Sărări 3 3 0 0 16 3 9p
3 Voinţa 2009 Gornet 3 2 1 0 10 5 7p
4 AS Unirea Valea Dulce 3 2 1 0 8 3 7p
5 Viitorul Cerașu 3 2 0 1 11 9 6p
6 Luceafărul Drajna 3 1 2 0 8 7 5p
7 Unirea Tricolor Lipăneşti 3 1 1 1 6 4 4p
8 AS Tineretul Poiana Vărbilău 3 1 1 1 10 11 4p
9 ACS Avântul Cerașu 3 1 1 1 6 8 4p
10 AS Tinereţea Izvoarele 3 1 0 2 7 11 3p
11 Tirana Homorâciu 3 1 0 2 5 9 3p
12 ACS Viitorul Teișani 3 1 0 2 5 10 3p
13 ACS Progresul Bughea 3 1 0 2 4 12 3p
14 Flacăra Mălăieşti 3 0 1 2 5 9 1p
15 Tricolor Coţofeneşti 3 0 0 3 4 10 0p
16 ACS Avântul Bertea 3 0 0 3 3 12 0p