LIGA a 5-a, Seria EST, Etapa 2
CS Blejoi 2 – Avântul Tomşani 2-2
CSO Mizil – CS Bucov Pleașa 1-4
CS Unirea Urlaţi – AS Real Boys Vălenii de Munte 2-1
AS Viitorul 2018 Ceptura – Viitorul Cosminele 2-0
AS Brădetul Ștefeşti 1951 – ACS Progresul Aluniş 1-2
AS Starchiojd – CS Măneşti 2013 Băltiţa 10-1
Vulturul Zănoaga – Podgoria Vadu Săpat 4-3
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Starchiojd 2 2 0 0 16 5 6p
2 AS Viitorul 2018 Ceptura 2 2 0 0 4 1 6p
3 CS Blejoi 2 2 1 1 0 5 4 4p
4 AS Real Boys Vălenii de Munte 2 1 0 1 5 2 3p
5 CS Bucov Pleașa 1 1 0 0 4 1 3p
6 CSM Ploieşti 1 1 0 0 4 1 3p
7 ACS Progresul Aluniş 2 1 0 1 4 4 3p
8 CS Unirea Urlaţi 2 1 0 1 4 4 3p
9 AS Brădetul Ștefeşti 1951 2 1 0 1 2 2 3p
10 Viitorul Cosminele 2 1 0 1 3 4 3p
11 CSO Mizil 2 1 0 1 2 4 3p
12 Vulturul Zănoaga 2 1 0 1 4 7 3p
13 Avântul Tomşani 2 0 1 1 2 3 1p
14 Podgoria Vadu Săpat 2 0 0 2 7 10 0p
15 AS Olimpia Cireșanu 1976 2 0 0 2 2 6 0p
16 CS Măneşti 2013 Băltiţa 2 0 0 2 1 11 0p
LIGA a 5-a, Seria VEST, Etapa 2
ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii – CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 2-12
CS Șirna Varnița – Avântul Măgureni 1-4
ACS Sportul Câmpina – Voința Adunați 0-1
ACS Petrolul Ologeni – FC Muscelul Câmpina 3-1
ACS Viitorul Puchenii Mari – CS Unirea Cocorăştii Colţ 0-3
CS Strejnicu 2021 – AS Genesis Filipeștii de Pădure 0-3
AS Targşoru Vechi Stăncești – CS Caraimanul Bușteni 1-0
CS Scorţeni Bordeni – CS Ariceștii Rahtivani 3-5
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 2 2 0 0 16 4 6p
2 Avântul Măgureni 2 2 0 0 11 3 6p
3 CS Ariceștii Rahtivani 2 2 0 0 10 3 6p
4 CS Unirea Cocorăştii Colţ 2 2 0 0 5 0 6p
5 AS Genesis Filipești de Pădure 2 2 0 0 6 2 6p
6 Vointa Adunati 2 2 0 0 3 1 6p
7 CS Caraimanul Bușteni 2 1 0 1 7 1 3p
8 ACS Petrolul Ologeni 2 1 0 1 3 3 3p
9 AS Targşorul Vechi Stăncești 2 1 0 1 1 5 3p
10 ACS Sportul Câmpina 2 0 1 1 1 2 1p
11 FC Muscelul Câmpina 2 0 1 1 2 4 1p
12 CS Scorţeni Bordeni 2 0 0 2 4 7 0p
13 ACS Viitorul Puchenii Mari 2 0 0 2 2 6 0p
14 CS Strejnicu 2021 2 0 0 2 2 7 0p
15 CS Șirna Varnița 2 0 0 2 1 11 0p
16 ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 2 0 0 2 4 19 0p
LIGA a 6-a, Seria SUD, Etapa 1
STĂ – Progresul Coslegi ?-?
Unirea Lacul Turcului – Speranţa Olari 3-6
AS Gorgota – Prahova Tinosu 5-1
Voinţa Vadu Părului – Recolta Dumbrava 1-4
Viitorul Poienarii Burchii – AS Juniorul Şirna 2-4
CS Valea Călugărească 2 – Viitorul Predeşti 1-0
CS Şirna II Brăteşti – AS Potigrafu 3-6
LIGA a 6-a, Seria VEST, Etapa 1
Carpaţi MEFIN Sinaia – CSC Berceni 2-5
CS Cornu 2 – ACS Țipărești 3-5
CS Şotrile – CS Brazi Popeşti 5-1
Gloria Vâlcăneşti – ACS Provița de Sus 0-0
AS Unirea Ploiești 2024 – Steaua Mărgineni 2-1
Viitorul Filipeștii de Pădure – Unirea Bărcănești 1-5
ACS Progresul Provița de Jos – CS Scorţeni Mislea 2-2
LIGA a 6-a, Seria EST, Etapa 2
Steaua Sângeru – Cricovul Cioceni 3-0
Viitorul Fulga – AS Mehedinţa 1-3
Şoimii Apostolache – Victoria Fântânele 4-2
Voinţa Călugăreni – Rapid Sălciile 1-5
Viitorul Iordăcheanu – AS Tineretul Loloiasca 2-3
Progresul Boldeşti Grădiştea – AS Ştiinţa Albeşti 6-1
CS Ceptura – Viitorul Pantazi 3-2
Speranta Chiojdeanca – AS Podenii Vechi 1-6
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Podenii Vechi 2 2 0 0 10 2 6p
2 Progresul Boldeşti Grădiştea 2 2 0 0 9 2 6p
3 Rapid Sălciile 2 2 0 0 7 2 6p
4 AS Tineretul Loloiasca 2 2 0 0 8 4 6p
5 Viitorul Pantazi 2 1 0 1 6 5 3p
6 Şoimii Apostolache 2 1 0 1 5 4 3p
7 AS Ştiinţa Albeşti 2 1 0 1 7 7 3p
8 Steaua Sângeru 2 1 0 1 5 5 3p
9 AS Mehedinţa 2 1 0 1 4 4 3p
10 CS Ceptura 2 1 0 1 4 6 3p
11 Cricovul Cioceni 2 1 0 1 2 4 3p
12 Victoria Fântânele 2 0 1 1 3 5 1p
13 Speranta Chiojdeanca 2 0 1 1 2 7 1p
14 Viitorul Fulga 2 0 0 2 3 7 0p
15 Voinţa Călugăreni 2 0 0 2 2 7 0p
16 Viitorul Iordăcheanu 2 0 0 2 3 9 0p
LIGA a 6-a, Seria NORD, Etapa 2
Viitorul Cerașu – ACS Avântul Bertea 8-2
Tirana Homorâciu – Luceafărul Drajna 2-3
AS Tineretul Poiana Vărbilău – Flacăra Mălăieşti 4-2
Voinţa Măgurele -ACS Viitorul Teișani 6-0
ACS Avântul Cerașu – ACS Gloria Predeal Sărari 2-5
Unirea Tricolor Lipăneşti – AS Tinereţea Izvoarele 4-1
Voinţa 2009 Gornet – AS Unirea Valea Dulce 2-2
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 ACS Gloria Predeal Sărari 2 2 0 0 11 3 6p
2 Voinţa Măgurele 2 2 0 0 8 0 6p
3 Voinţa 2009 Gornet 2 1 1 0 6 5 4p
4 Luceafărul Drajna 2 1 1 0 5 4 4p
5 AS Unirea Valea Dulce 2 1 1 0 3 2 4p
6 Unirea Tricolor Lipăneşti 2 1 0 1 4 2 3p
7 Viitorul Cerașu 2 1 0 1 9 8 3p
8 Tirana Homorâciu 2 1 0 1 5 4 3p
9 AS Tinereţea Izvoarele 2 1 0 1 7 7 3p
10 AS Tineretul Poiana Vărbilău 2 1 0 1 7 8 3p
11 ACS Progresul Bughea 2 1 0 1 3 4 3p
12 ACS Viitorul Teișani 2 1 0 1 4 8 3p
13 ACS Avântul Cerașu 2 0 1 1 4 7 1p
14 Tricolor Coţofeneşti 2 0 0 2 3 5 0p
15 Flacăra Mălăieşti 2 0 0 2 3 7 0p
16 ACS Avântul Bertea 2 0 0 2 2 10 0p