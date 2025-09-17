LIGA a 5-a, Seria EST, Etapa 4
CS Blejoi 2 – AS Olimpia Cireșanu 1976 1 – 4
CSM Ploieşti – AS Viitorul 2018 Ceptura 0 – 6
CSO Mizil – Viitorul Cosminele 1 – 2
CS Unirea Urlaţi – Podgoria Vadu Săpat 3 – 0
AS Brădetul Ștefeşti 1951 – CS Bucov Pleașa 2 – 1
AS Starchiojd – Avântul Tomşani 3 – 3
Vulturul Zănoaga – ACS Progresul Aluniş 1 – 4
AS Real Boys Vălenii de Munte – CS Măneşti 2013 Băltiţa 4 – 2
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Viitorul 2018 Ceptura 4 4 0 0 16 3 12p
2 AS Starchiojd 4 3 1 0 26 9 10p
3 Viitorul Cosminele 4 3 0 1 9 5 9p
4 AS Brădetul Ștefeşti 1951 4 3 0 1 6 4 9p
5 CS Bucov Pleașa 3 2 0 1 7 3 6p
6 AS Real Boys Vălenii de Munte 4 2 0 2 10 9 6p
7 AS Olimpia Cireșanu 1976 4 2 0 2 9 9 6p
8 CS Unirea Urlaţi 4 2 0 2 9 10 6p
9 ACS Progresul Aluniş 4 2 0 2 9 12 6p
10 CS Blejoi 2 4 1 1 2 6 10 4p
11 Podgoria Vadu Săpat 4 1 0 3 12 14 3p
12 CSO Mizil 4 1 0 3 5 9 3p
13 CSM Ploieşti 3 1 0 2 4 11 3p
14 Vulturul Zănoaga 4 1 0 3 6 14 3p
15 CS Măneşti 2013 Băltiţa 4 1 0 3 6 16 3p
16 Avântul Tomşani 4 0 2 2 6 8 2p
LIGA a 5-a, Seria VEST, Etapa 4
CS Ariceștii Rahtivani – Avântul Măgureni 4 – 2
ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii – CS Unirea Cocorăştii Colţ 1 – 4
CS Șirna Varnița – AS Genesis Filipeștii de Pădure 1 – 5
ACS Petrolul Ologeni – ACS Sportul Câmpina 0 – 0
ACS Viitorul Puchenii Mari – Voința Adunați 2 – 2
AS Targşoru Vechi Stăncești – CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua Nedisputat
CS Scorţeni Bordeni – CS Caraimanul Bușteni 1 – 0
CS Strejnicu 2021 – FC Muscelul Câmpina 3 – 1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Genesis Filipeștii de Pădure 4 4 0 0 18 5 12p
2 CS Unirea Cocorăştii Colţ 4 4 0 0 13 3 12p
3 CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 3 3 0 0 20 4 9p
4 Avântul Măgureni 4 3 0 1 15 7 9p
5 CS Ariceștii Rahtivani 4 3 0 1 16 14 9p
6 Voința Adunați 4 2 1 1 8 7 7p
7 ACS Petrolul Ologeni 4 2 1 1 7 6 7p
8 CS Caraimanul Bușteni 4 2 0 2 16 4 6p
9 ACS Sportul Câmpina 4 1 2 1 5 3 5p
10 FC Muscelul Câmpina 4 1 1 2 10 7 4p
11 CS Strejnicu 2021 4 1 0 3 7 12 3p
12 CS Scorţeni Bordeni 4 1 0 3 6 11 3p
13 AS Târgşoru Vechi Stăncești 3 1 0 2 1 7 3p
14 ACS Viitorul Puchenii Mari 4 0 1 3 4 15 1p
15 CS Șirna Varnița 4 0 0 4 2 20 0p
16 ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 4 0 0 4 7 30 0p
LIGA a 6-a, Seria SUD, Etapa 3
STĂ – Viitorul Predeşti ?-?
CS Valea Călugărească 2 – Recolta Dumbrava 5 – 3
AS Gorgota – Speranţa Olari 4 – 0
Voinţa Vadu Părului – Unirea Lacul Turcului 1 – 3
Viitorul Poienarii Burchii – Prahova Tinosu 8 – 0
CS Şirna II Brăteşti – AS Juniorul Şirna 2 – 3
Progresul Coslegi – AS Potigrafu 2 – 2
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Gorgota 3 3 0 0 13 4 9p
2 AS Juniorul Şirna 3 3 0 0 10 5 9p
3 Viitorul Poienarii Burchii 3 2 0 1 11 4 6p
4 CS Valea Călugărească 2 3 2 0 1 7 6 6p
5 AS Potigrafu 2 1 1 0 8 5 4p
6 Recolta Dumbrava 3 1 0 2 7 7 3p
7 Speranţa Olari 2 1 0 1 6 7 3p
8 Unirea Lacul Turcului 3 1 0 2 9 11 3p
9 Progresul Coslegi 1 0 1 0 2 2 1p
10 Viitorul Predeşti 2 0 1 1 1 2 1p
11 CS Şirna II Brăteşti 3 0 1 2 6 10 1p
12 Voinţa Vadu Părului 3 0 1 2 3 8 1p
13 Prahova Tinosu 3 0 1 2 2 14 1p
LIGA a 6-a, Seria VEST, Etapa 3
Carpaţi MEFIN Sinaia – Gloria Vâlcăneşti ?-?
CS Cornu 2 – Steaua Mărgineni 2 – 4
CS Şotrile – Unirea Bărcănești 5 – 0
CS Brazi Popeşti – CS Scorţeni Mislea 0 – 3
ACS Progresul Provița de Jos – ACS Țipărești 1 – 1
AS Unirea Ploiești 2024 – ACS Provița de Sus 1 – 1
Viitorul Filipeștii de Pădure – CSC Berceni 0 – 4
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 CS Şotrile 3 2 1 0 12 3 7p
2 ACS Țipărești 3 2 1 0 11 4 7p
3 AS Unirea Ploiești 2024 3 2 1 0 8 4 7p
4 Steaua Mărgineni 3 2 0 1 12 4 6p
5 CSC Berceni 3 2 0 1 13 7 6p
6 ACS Provița de Sus 3 1 2 0 7 1 5p
7 CS Scorţeni Mislea 3 1 2 0 7 4 5p
8 ACS Progresul Provița de Jos 3 1 2 0 7 4 5p
9 CS Cornu 2 3 1 0 2 10 13 3p
10 Unirea Bărcănești 3 1 0 2 6 10 3p
11 Gloria Vâlcăneşti 2 0 1 1 2 5 1p
12 Carpaţi MEFIN Sinaia 2 0 0 2 2 12 0p
13 CS Brazi Popeşti 3 0 0 3 1 14 0p
14 Viitorul Filipeștii de Pădure 3 0 0 3 1 14 0p
LIGA a 6-a, Seria EST, Etapa 4
Progresul Boldeşti Grădiştea – Cricovul Cioceni 4 – 1
CS Ceptura – AS Ştiinţa Albeşti 1 – 1
Speranța Chiojdeanca – AS Mehedinţa 3 – 2
Rapid Sălciile – AS Podenii Vechi 1 – 2
Viitorul Iordăcheanu – Steaua Sângeru 5 – 0
Viitorul Fulga – AS Tineretul Loloiasca 2 – 0
Şoimii Apostolache – Viitorul Pantazi 7 – 1
Voinţa Călugăreni – Victoria Fântânele 3 – 1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Progresul Boldeşti Grădiştea 4 4 0 0 17 4 12p
2 AS Podenii Vechi 4 4 0 0 14 3 12p
3 AS Ştiinţa Albeşti 4 2 1 1 17 8 7p
4 Speranta Chiojdeanca 4 2 1 1 7 10 7p
5 Viitorul Iordăcheanu 4 2 0 2 16 9 6p
6 Şoimii Apostolache 4 2 0 2 12 7 6p
7 Rapid Sălciile 4 2 0 2 9 6 6p
8 AS Tineretul Loloiasca 4 2 0 2 9 10 6p
9 Steaua Sângeru 4 2 0 2 8 12 6p
10 CS Ceptura 4 1 2 1 6 8 5p
11 AS Mehedinţa 4 1 1 2 7 8 4p
12 Victoria Fântânele 4 1 1 2 6 9 4p
13 Voinţa Călugăreni 4 1 0 3 7 11 3p
14 Viitorul Pantazi 4 1 0 3 8 14 3p
15 Viitorul Fulga 4 1 0 3 5 16 3p
16 Cricovul Cioceni 4 1 0 3 3 16 3p
LIGA a 6-a, Seria NORD, Etapa 4
Viitorul Cerașu – Voinţa Măgurele 1 – 2
Tirana Homorâciu – ACS Avântul Bertea ?-?
*Echipa oaspete nu s-a prezentat la joc.
AS Tineretul Poiana Vărbilău – ACS Gloria Predeal Sărari 1 – 0
Unirea Tricolor Lipăneşti – Luceafărul Drajna 2 – 2
Voinţa 2009 Gornet – Flacăra Mălăieşti 1 – 2
Tricolor Coţofeneşti – AS Tinereţea Izvoarele 0 – 7
ACS Avântul Cerașu – ACS Viitorul Teișani 5 – 4
ACS Progresul Bughea – AS Unirea Valea Dulce 1 – 2
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Voinţa Măgurele 4 4 0 0 18 2 12p
2 AS Unirea Valea Dulce 4 3 1 0 10 4 10p
3 ACS Gloria Predeal Sărari 4 3 0 1 16 4 9p
4 Voinţa 2009 Gornet 4 2 1 1 11 7 7p
5 AS Tineretul Poiana Vărbilău 4 2 1 1 11 11 7p
6 ACS Avântul Cerașu 4 2 1 1 11 12 7p
7 AS Tinereţea Izvoarele 4 2 0 2 14 11 6p
8 Viitorul Cerașu 4 2 0 2 12 11 6p
9 Luceafărul Drajna 4 1 3 0 10 9 6p
10 Unirea Tricolor Lipăneşti 4 1 2 1 8 6 5p
11 Flacăra Mălăieşti 4 1 1 2 7 10 4p
12 Tirana Homorâciu 3 1 0 2 5 9 3p
13 ACS Viitorul Teișani 4 1 0 3 9 15 3p
14 ACS Progresul Bughea 4 1 0 3 5 14 3p
15 ACS Avântul Bertea 3 0 0 3 3 12 0p
16 Tricolor Coţofeneşti 4 0 0 4 4 17 0p