LIGA a 5-a, Seria EST, Etapa 4

CS Blejoi 2 – AS Olimpia Cireșanu 1976 1 – 4

CSM Ploieşti – AS Viitorul 2018 Ceptura 0 – 6

CSO Mizil – Viitorul Cosminele 1 – 2

CS Unirea Urlaţi – Podgoria Vadu Săpat 3 – 0

AS Brădetul Ștefeşti 1951 – CS Bucov Pleașa 2 – 1

AS Starchiojd – Avântul Tomşani 3 – 3

Vulturul Zănoaga – ACS Progresul Aluniş 1 – 4

AS Real Boys Vălenii de Munte – CS Măneşti 2013 Băltiţa 4 – 2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 AS Viitorul 2018 Ceptura 4 4 0 0 16 3 12p

2 AS Starchiojd 4 3 1 0 26 9 10p

3 Viitorul Cosminele 4 3 0 1 9 5 9p

4 AS Brădetul Ștefeşti 1951 4 3 0 1 6 4 9p

5 CS Bucov Pleașa 3 2 0 1 7 3 6p

6 AS Real Boys Vălenii de Munte 4 2 0 2 10 9 6p

7 AS Olimpia Cireșanu 1976 4 2 0 2 9 9 6p

8 CS Unirea Urlaţi 4 2 0 2 9 10 6p

9 ACS Progresul Aluniş 4 2 0 2 9 12 6p

10 CS Blejoi 2 4 1 1 2 6 10 4p

11 Podgoria Vadu Săpat 4 1 0 3 12 14 3p

12 CSO Mizil 4 1 0 3 5 9 3p

13 CSM Ploieşti 3 1 0 2 4 11 3p

14 Vulturul Zănoaga 4 1 0 3 6 14 3p

15 CS Măneşti 2013 Băltiţa 4 1 0 3 6 16 3p

16 Avântul Tomşani 4 0 2 2 6 8 2p

LIGA a 5-a, Seria VEST, Etapa 4

CS Ariceștii Rahtivani – Avântul Măgureni 4 – 2

ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii – CS Unirea Cocorăştii Colţ 1 – 4

CS Șirna Varnița – AS Genesis Filipeștii de Pădure 1 – 5

ACS Petrolul Ologeni – ACS Sportul Câmpina 0 – 0

ACS Viitorul Puchenii Mari – Voința Adunați 2 – 2

AS Targşoru Vechi Stăncești – CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua Nedisputat

CS Scorţeni Bordeni – CS Caraimanul Bușteni 1 – 0

CS Strejnicu 2021 – FC Muscelul Câmpina 3 – 1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 AS Genesis Filipeștii de Pădure 4 4 0 0 18 5 12p

2 CS Unirea Cocorăştii Colţ 4 4 0 0 13 3 12p

3 CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 3 3 0 0 20 4 9p

4 Avântul Măgureni 4 3 0 1 15 7 9p

5 CS Ariceștii Rahtivani 4 3 0 1 16 14 9p

6 Voința Adunați 4 2 1 1 8 7 7p

7 ACS Petrolul Ologeni 4 2 1 1 7 6 7p

8 CS Caraimanul Bușteni 4 2 0 2 16 4 6p

9 ACS Sportul Câmpina 4 1 2 1 5 3 5p

10 FC Muscelul Câmpina 4 1 1 2 10 7 4p

11 CS Strejnicu 2021 4 1 0 3 7 12 3p

12 CS Scorţeni Bordeni 4 1 0 3 6 11 3p

13 AS Târgşoru Vechi Stăncești 3 1 0 2 1 7 3p

14 ACS Viitorul Puchenii Mari 4 0 1 3 4 15 1p

15 CS Șirna Varnița 4 0 0 4 2 20 0p

16 ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 4 0 0 4 7 30 0p

LIGA a 6-a, Seria SUD, Etapa 3

STĂ – Viitorul Predeşti ?-?

CS Valea Călugărească 2 – Recolta Dumbrava 5 – 3

AS Gorgota – Speranţa Olari 4 – 0

Voinţa Vadu Părului – Unirea Lacul Turcului 1 – 3

Viitorul Poienarii Burchii – Prahova Tinosu 8 – 0

CS Şirna II Brăteşti – AS Juniorul Şirna 2 – 3

Progresul Coslegi – AS Potigrafu 2 – 2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 AS Gorgota 3 3 0 0 13 4 9p

2 AS Juniorul Şirna 3 3 0 0 10 5 9p

3 Viitorul Poienarii Burchii 3 2 0 1 11 4 6p

4 CS Valea Călugărească 2 3 2 0 1 7 6 6p

5 AS Potigrafu 2 1 1 0 8 5 4p

6 Recolta Dumbrava 3 1 0 2 7 7 3p

7 Speranţa Olari 2 1 0 1 6 7 3p

8 Unirea Lacul Turcului 3 1 0 2 9 11 3p

9 Progresul Coslegi 1 0 1 0 2 2 1p

10 Viitorul Predeşti 2 0 1 1 1 2 1p

11 CS Şirna II Brăteşti 3 0 1 2 6 10 1p

12 Voinţa Vadu Părului 3 0 1 2 3 8 1p

13 Prahova Tinosu 3 0 1 2 2 14 1p

LIGA a 6-a, Seria VEST, Etapa 3

Carpaţi MEFIN Sinaia – Gloria Vâlcăneşti ?-?

CS Cornu 2 – Steaua Mărgineni 2 – 4

CS Şotrile – Unirea Bărcănești 5 – 0

CS Brazi Popeşti – CS Scorţeni Mislea 0 – 3

ACS Progresul Provița de Jos – ACS Țipărești 1 – 1

AS Unirea Ploiești 2024 – ACS Provița de Sus 1 – 1

Viitorul Filipeștii de Pădure – CSC Berceni 0 – 4

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Şotrile 3 2 1 0 12 3 7p

2 ACS Țipărești 3 2 1 0 11 4 7p

3 AS Unirea Ploiești 2024 3 2 1 0 8 4 7p

4 Steaua Mărgineni 3 2 0 1 12 4 6p

5 CSC Berceni 3 2 0 1 13 7 6p

6 ACS Provița de Sus 3 1 2 0 7 1 5p

7 CS Scorţeni Mislea 3 1 2 0 7 4 5p

8 ACS Progresul Provița de Jos 3 1 2 0 7 4 5p

9 CS Cornu 2 3 1 0 2 10 13 3p

10 Unirea Bărcănești 3 1 0 2 6 10 3p

11 Gloria Vâlcăneşti 2 0 1 1 2 5 1p

12 Carpaţi MEFIN Sinaia 2 0 0 2 2 12 0p

13 CS Brazi Popeşti 3 0 0 3 1 14 0p

14 Viitorul Filipeștii de Pădure 3 0 0 3 1 14 0p

LIGA a 6-a, Seria EST, Etapa 4

Progresul Boldeşti Grădiştea – Cricovul Cioceni 4 – 1

CS Ceptura – AS Ştiinţa Albeşti 1 – 1

Speranța Chiojdeanca – AS Mehedinţa 3 – 2

Rapid Sălciile – AS Podenii Vechi 1 – 2

Viitorul Iordăcheanu – Steaua Sângeru 5 – 0

Viitorul Fulga – AS Tineretul Loloiasca 2 – 0

Şoimii Apostolache – Viitorul Pantazi 7 – 1

Voinţa Călugăreni – Victoria Fântânele 3 – 1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Progresul Boldeşti Grădiştea 4 4 0 0 17 4 12p

2 AS Podenii Vechi 4 4 0 0 14 3 12p

3 AS Ştiinţa Albeşti 4 2 1 1 17 8 7p

4 Speranta Chiojdeanca 4 2 1 1 7 10 7p

5 Viitorul Iordăcheanu 4 2 0 2 16 9 6p

6 Şoimii Apostolache 4 2 0 2 12 7 6p

7 Rapid Sălciile 4 2 0 2 9 6 6p

8 AS Tineretul Loloiasca 4 2 0 2 9 10 6p

9 Steaua Sângeru 4 2 0 2 8 12 6p

10 CS Ceptura 4 1 2 1 6 8 5p

11 AS Mehedinţa 4 1 1 2 7 8 4p

12 Victoria Fântânele 4 1 1 2 6 9 4p

13 Voinţa Călugăreni 4 1 0 3 7 11 3p

14 Viitorul Pantazi 4 1 0 3 8 14 3p

15 Viitorul Fulga 4 1 0 3 5 16 3p

16 Cricovul Cioceni 4 1 0 3 3 16 3p

LIGA a 6-a, Seria NORD, Etapa 4

Viitorul Cerașu – Voinţa Măgurele 1 – 2

Tirana Homorâciu – ACS Avântul Bertea ?-?

*Echipa oaspete nu s-a prezentat la joc.

AS Tineretul Poiana Vărbilău – ACS Gloria Predeal Sărari 1 – 0

Unirea Tricolor Lipăneşti – Luceafărul Drajna 2 – 2

Voinţa 2009 Gornet – Flacăra Mălăieşti 1 – 2

Tricolor Coţofeneşti – AS Tinereţea Izvoarele 0 – 7

ACS Avântul Cerașu – ACS Viitorul Teișani 5 – 4

ACS Progresul Bughea – AS Unirea Valea Dulce 1 – 2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Voinţa Măgurele 4 4 0 0 18 2 12p

2 AS Unirea Valea Dulce 4 3 1 0 10 4 10p

3 ACS Gloria Predeal Sărari 4 3 0 1 16 4 9p

4 Voinţa 2009 Gornet 4 2 1 1 11 7 7p

5 AS Tineretul Poiana Vărbilău 4 2 1 1 11 11 7p

6 ACS Avântul Cerașu 4 2 1 1 11 12 7p

7 AS Tinereţea Izvoarele 4 2 0 2 14 11 6p

8 Viitorul Cerașu 4 2 0 2 12 11 6p

9 Luceafărul Drajna 4 1 3 0 10 9 6p

10 Unirea Tricolor Lipăneşti 4 1 2 1 8 6 5p

11 Flacăra Mălăieşti 4 1 1 2 7 10 4p

12 Tirana Homorâciu 3 1 0 2 5 9 3p

13 ACS Viitorul Teișani 4 1 0 3 9 15 3p

14 ACS Progresul Bughea 4 1 0 3 5 14 3p

15 ACS Avântul Bertea 3 0 0 3 3 12 0p

16 Tricolor Coţofeneşti 4 0 0 4 4 17 0p