În sedința Comitetului Executiv al FRF, care a avut loc ieri- 15 septembrie, au fost aprobate bugetele competițiilor Cupa Satelor, ONSS Cupa ING și Cupa Tymbark Junior, ediția 2025/2026.

Astfel, în total, pentru cele trei competiții Grassroots s-a alocat un buget de peste 500.000 de euro, mai exact 555.000 de euro. În cadrul aceleiași ședințe au fost aprobate și regulamentele competițiilor. Ca o noutate, în acest sezon, Cupa Satelor se va adresa și tinerilor U11, băieți și fete, nu doar celor U13.

CUPA TYMBARK JUNIOR – U8 / U10

ONSS FOTBAL CUPA TYMBARK ­JUNIOR – U12

CUPA TYMBARK JUNIOR este cea mai mare competiție de fotbal pentru copiii din România. Ajunsă la a șaptea ediție, competiția este deschisă pentru elevii din toată țara, fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani, la următoarele categorii de vârstă: U8 (6-8 ani), U10 (9-10 ani) și U12 (11-12 ani).

ONSS CUPA ING – U14 /U16 / U18

ONSȘ CUPA ING, competiție dedicată băieților și fetelor la categoriile de vârstă U14, U16 și U18, este organizată de Federația Română de Fotbal în colaborare cu Ministerul Educației (M.E.) ca parte integrantă a programului Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Fotbal cu sprijinul ING Bank. Cupa se desfășoară în cinci etape, cu faze pe şcoală, pe localitate, pe județ, zonală şi naţională.

CUPA SATELOR – U11 / U13

CUPA SATELOR este o competiție destinată copiilor sub 11 ani și sub 13 ani, băieți și fete, din mediul rural, organizată de Federația Română de Fotbal cu sprijinul Asociațiilor Județene de Fotbal. Este, în același timp, și un amplu proiect de scouting la nivel național. Sezonul 2025/2026 marchează cea de-a șasea ediție a competiției în cadrul căreia s-au remarcat fotbaliști care între timp au debutat chiar pe prima scenă a fotbalului românesc. Dincolo de conbtribuția adusă la viața sportivă din rural, Cupa Satelor a reușit să dea deja câțiva fotbaliști care evoluează pe prima scenă a sportului cu balonul rotund din România. Cristi Mihai, Răzvan Sava, Raul Stanciu sau Răzvan Creț sunt doar câteva nume care au evoluat în această competiție rurală.