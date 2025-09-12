N. Dumitrescu

Prin intermediul unui comunicat de presă, Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești le reamintește contribuabililor- persoane fizice și juridice – că termenul scadent pentru plata impozitelor și a taxelor locale, aferente semestrului al II-lea, respectiv jumătate din totalul sumelor datorate pentru anul 2025, este data de 30 septembrie a.c. În acest context, fiscul ploieștean a precizat și care sunt modalitățile de plată: ”Pentru achitarea sumelor datorate, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pune la dispoziția contribuabililor următoarele modalități de plată: în numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, situate în: strada Basarabi nr. 5; Șoseaua Vestului nr. 19; Bd. Independenței nr.16; la parterul sediului Primăriei Ploiești- Piața Eroilor nr.1 A; online, prin: ghiseul.ro; prin aplicația ”Impozite și taxe locale Ploiești”; platforma digitală ATLAS”. Totodată, contribuabilii ploieșteni au fost avertizați și despre faptul că neachitarea taxelor și a impozitelor locale la termen atrage după sine și penalități la plată:” Atragem atenția că pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale se datorează majorări de întârziere de 1% calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”.

Reamintim faptul că, potrivit unei hotărâri aprobate de Consiliul Local Ploiești, față de anul trecut, taxele și impozitele locale aferente anului 2025 au fost majorate cu rata inflației, fiind pentru al șaptelea an consecutiv când la dările locale plusul adăugat la plată l-a reprezentat doar rata inflației, anul acesta fiind de 10,4%. De asemenea, și anul acesta s-a menținut prevederea potrivit căreia contribuabilii bun-platnici au beneficiat de bonusul de 10% dacă au achitat cu anticipație, până la data de 31 martie – care a fost primul termen de plată pentru taxele și impozitele locale – întreaga sumă datorată pentru întregul an în contul impozitelor și taxelor pe clădiri, teren și mijloacele de transport. Astfel, potrivit celor mai recente date centralizate de SPFL Ploiești, până la data de 10 septembrie a.c., taxele și impozitele locale au fost achitate de către 129.135 de contribuabili, dintre care 101.739 sunt considerați ”bun-platnici” întrucât au achitat, cu anticipație, până la data de 31 martie a.c., întreaga sumă datorată pentru anul 2025. La începutul acestui an, în evidențele fiscului ploieștean erau înregistrați ca proprietari de clădiri 122.202 de contribuabili persoane fizice și 1.864 de persoane juridice, iar ca proprietari de mijloace de transport – 60.944 de contribuabili persoane fizice și 5.274 de persoane juridice. De adăugat faptul că și anul acesta au fost menținute o serie de facilități la plată pentru anumite categorii de persoane, cu precizarea că reducerile fiscale au fost trecute și în dreptul acelora care fac dovada că sunt donatori de sânge.