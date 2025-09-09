În unele instituții de învățământ clopoțelul a sunat doar pentru intrarea la clasă, dar au fost și școli care au păstrat tradiția defilării „bobocilor”

N. Dumitrescu

Ieri, în premieră în ultimii 35 de ani la nivel național, au lipsit în multe locuri festivitățile specifice primei zile a noului an școlar, motivul fiind acela că sindicatele din Educație au boicotat ceremoniile, chemând profesorii la miting la București, în Piața Victoriei, urmat de marș către Cotroceni. Situația a fost valabilă inclusiv în Prahova, ieri dimineață, Ion Duță – liderul Sindicatului Școala Prahovei – confirmând, prin fotografii postate pe pagina sa de socializare, faptul că 150 de cadre didactice din județ, așa cum v-am informat în ediția de ieri a ziarului nostru, s-au deplasat cu autocarul către Capitală pentru a se alătura miilor de profesori care au protestat față de ultimele decizii luate de guvernanți în domeniul Educației. Așa se face că, după cum aveam să constatăm, ieri dimineață, când ”am luat pulsul” noului început de an școlar în Ploiești, la unele școli au lipsit ceremoniile tradiționale ale primei zi de școală și doar la unele tradiția a fost, totuși, păstrată. Astfel, la ora 8.55, în curtea Școlii Gimnaziale ”Ienăchiță Văcărescu”, clopoțelul a sunat doar pentru intrarea la clasă a copiilor, în șir indian, părinții fiind informați că nu va mai fi nimic festiv, așa cum a fost în anii trecuți. De asemenea, și la Școala Gimnazială ”Prof. Nicolae Simache”, prima zi de școală s-a desfășurat fără ceremonie festivă, la ora 9 și câteva minute elevii intrând în clădirea școlii, pe rând, în timp ce, la ora 9.30, la Școala Gimnazială ”Elena Doamna” am surprins o clasă ”de boboci” făcând prima lor fotografie de grup cu doamna învățătoare, chiar în dreptul ușii de la intrarea în școală. În schimb, la Colegiul Național ” Al. I.Cuza”, bucuria primei zile a începerii noului an școlar a fost menținută, aici, începând cu ora 9.00, fiind organizată, potrivit tradiției, ceremonia festivă dedicată primei zile de școală, fiind menținută inclusiv, așa cum ne-a declarat directorul general Rodica Popescu, tradiția defilării – în aplauzele părinților, ale profesorilor și ale tuturor celor prezenți – a “ bobocilor”, așa cum sunt numiții elevii de la clasele a V-a și a IX-a. ”În cadrul ceremoniei festive de deschidere a noului an școlar, s-au trasmis mesaje scurte, legate strict de actul educației. Nu s-a făcut nicio referire la boicot sau proteste. De altfel, niciun profesor de la noi din școală nu a plecat la București, la protest. De mâine (n.n. – astăzi), ne vom desfășura activitatea în mod normal. Nemulțumirile legate de noile modificări în domeniul Educației nu interesează copiii și nici părinții”, ne-a menționat directorul general al Colegiului Național ”Al. I. Cuza” Ploiești unde, ieri, au început noul an școlar 1.006 elevi, de gimnaziu și liceu. Reamintim faptul că protestele profesorilor sunt determinate de noile modificări care au intrat în vigoare odată cu începerea noului an școlar, precum tăierea unor tipuri de burse, comasarea de școli sau creșterea normei didactice, astfel că principalele sindicate din învățământ – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” – au anunțat boicotarea festivităților, la ”Marșul Educației”, organizat chiar ieri la București, sindicatele anunțând o participare de 25.000-30.000 de cadre didactice. De adăugat faptul că și Uniunea Elevilor a anunțat că s-a alăturat protestului menționat, în timp ce și studenții, la rândul lor, au făcut public faptul că pregătesc ”proteste masive” în toate centrele universitare când va începe noul an universitar. De adăugat faptul că, dincolo de boicotul sindicaliștilor din Educație soldat, ieri, cu lipsa ceremoniilor specifice debutului de an nou școlar, în multe dintre instituțiile de învățământ, inclusiv din Prahova, copiilor, părinților și bunicilor nu le-au fost, însă, răpite, cu totul, bucuria și emoția trezirii de dimineață pentru a păși, din nou, în prima zi de școală. Și la Ploiești, zonele din preajma școlilor, și nu numai, au răsunat de vocile elevilor, care țineau în spate ghiozdanul și în mână un buchet de flori, mulți părinți ținând să imortalizeze, în fața casei sau a instituției de învățământ, prima zi de școală a copiilor sau a nepoților! Nu în ultimul rând, în preajma fiecărei instituții de învățământ am observat și forțe de ordine, polițiști sau jandarmi, în vederea asigurării unui climat de liniște și siguranță.