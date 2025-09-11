Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România: Planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, sunt „ultimul cui în coşciugul industriei”

Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) avertizează că planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei şi ar penaliza direct populaţia. Potrivit federaţiei, preţurile la mese festive, nunţi, botezuri, onomastici sau simple ieşiri cu prietenii vor creşte inevitabil şi este mai ieftin pentru români să plece în city break-uri externe, decât să lase banii în ţară, pentru turism intern, potrivit News.ro. „Nu e om în România care să nu ajungă, la un moment dat, într-o unitate de alimentaţie publică. Asta înseamnă că fiecare cetăţean va plăti mai mult. Statul nu ia de la HoReCa, ia din buzunarul populaţiei”, spune Valentin Şoneriu, preşedintele FPIOR.

Patronatele subliniază că măsura pune România în dezavantaj direct pe piaţa europeană.

”Deja este mai ieftin pentru români să plece în city break-uri externe, decât să lase banii în ţară, pentru turism intern. Ne batem pe o piaţă globală. Cu acces tot mai facil la transport şi platforme ca Airbnb, turiştii aleg, oricum, destinaţii externe. Dacă preţurile noastre cresc prin TVA, România va rămâne fără clienţi. Doar cei «captive» în ţară vor mai apela la servicii locale. Ceilalți vor pleca, adaugă preşedintele FPIOR.

Reprezentanţii industriei sunt convinşi că lipsa unei viziuni naţionale face ca HoReCa să fie tratată ca un sector de sacrificiu.

„Spirala e periculoasă: TVA mai mare, costuri fixe tot mai ridicate (energie, salarii, chirii) şi producători locali de alimente tot mai necompetitivi. Nu poţi gestiona un TVA ridicat, într-o economie deschisă. E nevoie de un teren de joc egal în Europa, dar Guvernul face exact invers”, mai spune Valentin Şoneriu. La rândul său, Corina Macri, vicepreşedinte FPIOR, spune că respectarea regulilor fiscale este obligatorie, dar trebuie însoţită de educaţie şi sprijin, ”nu de măsuri populiste care seamănă neîncredere între clienţi şi antreprenori.”

O problemă semnalată de reprezentanţii HoReCa este faptul că românii cheltuiesc anual peste 10 miliarde de euro pe turism extern. „Dacă nu putem dezvolta turismul intern, iar TVA va fi majorată, consumul va scădea şi mai tare. Este ultimul cui în coşciugul industriei”, afirmă Ruxandra Stoica, vicepreşedinte FPIOR.

FPIOR solicită Guvernului să renunţe la scenariul de majorare a TVA şi să deschidă un dialog real cu industria, pentru găsirea unor soluţii care să susţină dezvoltarea, nu să blocheze supravieţuirea unui sector vital pentru economia naţională.

„Industria turismului din România este puternic afectată în aceste luni, în primul rând de reducerea la jumătate a valorii tichetelor pe vacanţă, ceea ce, din păcate, a determinat ca sute de mii de români şi de familii ale acestora să nu mai poată pleca în vacanţă în România”, declară Corina Martin, secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România.

Ea precizează că scenariul anunţat ca posibil de către preşedintele României, acela de majorare a TVA în HoReCa, posibil la cota de 21%, ar fi o lovitură dramatică, pentru că ar majora foarte mult tarifele pentru nopţile de cazare, pentru o masă-restaurant, pentru o cafea şi o gustare într-o cafenea şi, desigur, ar reduce drastic consumul românilor în locaţiile de ospitalitate din România, veniturile antreprenorilor şi volumul de taxe şi impozite pe care aceştia le plătesc la stat.