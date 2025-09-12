La Tg.Jiu, a avut loc ședința de lucru a Comitetului Executiv al Federației Române de Baschet, convocat statutar de președintele FRB, Emilia-Carmen Tocală.

Ordinea de zi a inclus discuții legate de reorganizarea sucursalelor și a Departamentului Tehnic, calendarul selecțiilor, taberelor și competițiilor (Rising Stars, YDF, Slovenia Ball), precum și dotările standard și infrastructura.

În planul infrastructurii 3×3, Comitetul Executiv propune amplasarea a 20 de panouri 3×3 pe teritoriul României, în colaborare cu Asociația Municipiilor din România, cu montaj până în martie și trasare omologată, pe lista orașelor propuse fiind și municipiul nostru. Locații propuse: Sighet (Baia Mare, Oradea), Cluj (Arena U-BT, cu sprijinul Primăriei), Tg. Mureș, SR3 (Rm. Vâlcea și Sibiu), Timișoara, Gorj (Tg. Jiu), Târgoviște (centru), Ploiești, Iași, Suceava, Focșani, Brăila, Tulcea, Constanța, două în București, Pitești / Brașov / FRB. De asemenea, se lansează Caravana 3×3 în martie 2026 (coordonatori: Vlad Ghizdăreanu și Cătălin Tănase), cu obiectivul identificării profilului jucătorului de 3×3.