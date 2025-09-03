N.D.

Potrivit Primăriei Ploiești, în centrul orașului se vor impune, provizoriu, restricții de circulație, întrucât Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat solicitarea Asociației Clubul Sportiv Romanian Drift Community pentru organizarea evenimentului „Campionatul Național de Drift 2025” – etapa nr. 5, care va avea loc în perioada 3 – 8 septembrie 2025, în zona str. Emile Zola, Piața Eroilor, Bulevardul Republicii (suprafața cuprinsă între Palatul Culturii și Primăria Ploiești). În acest context, în cursul nopții de 3 spre 4 septembrie a.c., în intervalul orar 00.00-05.00, s-a dispus restricționarea traficului rutier, în giratoriul de la Catedrala “Sfântul Ioan Botezătorul”, măsura fiind necesară pentru descărcarea materialelor necesare desfășurării evenimentului, fiind luate, de asemenea, și alte măsuri similiare. Astfel, începând cu ziua de vineri, 5 septembrie 2025, ora 22.00, și până luni, 8 septembrie 2025, ora 05.00, se va închide circulația rutieră din oraș, astfel: Bulevardul Republicii, de la intersecția cu str. Inginer Dimitrie Tomozei până la intersecția în sens giratoriu din zona Catedrală; Bulevardul Republicii – prima bretea de mers, de la sens giratoriu Catedrală până la str. Ion Maiorescu; Bulevardul Republicii – breteaua din mijloc închisă complet, de la sens giratoriu Catedrală până la Caraiman; Bulevardul Republicii – a treia bretea de mers, de la sens giratoriu Catedrală până la str. Elena Doamna; str. Emile Zola, de la intersecția cu str. Erou Călin Cătălin până la intersecția cu str. Carpați; str. Vasile Lupu, de la intersecția cu str. Lăpușna până la intersecția cu Bulevardul Republicii; str. Văleni, de la intersecția cu str. Emile Zola până la intersecția cu str. Gheorghe Doja; str. Vasile Milea, până la intersecția cu str. George Coșbuc. ”Se va permite circulația în dublu sens pe str. Lăpușna, de la intersecția cu str. Elena Doamna până la intersecția cu str. Vasile Lupu, pe durata desfășurării evenimentului. Organizatorul evenimentului se va ocupa de montarea/demontarea gardurilor/parapeților de beton pentru asigurarea perimetrului evenimentului sportiv, iar S.C. SGU se va ocupa de montarea/demontarea gardurilor pentru restricționarea traficului. S.C. TCE S.A. va asigura planificarea, devierea transportului public și scoaterea tensiunii din rețeaua de contact a troleibuzelor, în zona mai sus menționată. Vă informăm că toate modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație WAZE, respectiv închideri de străzi, restricții temporare, schimbări de sens. Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația WAZE, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, au precizat reprezentanții Primăriei Ploiești, referitor la restricțiile menționate.