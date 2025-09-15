Un nou an școlar, o nouă ediție a programului Școala siguranței. Brandul Tedi, îndrăgit de copii și apreciat de părinți pentru produsele de calitate ce asigură sursa zilnică de fructe, morcovi și vitamine, s-a pregătit cu același entuziasm pentru a fi din nou alături de elevii de clasa I. Pentru al 11-lea an consecutiv, Tedi îi va însoți pe elevi pe tot parcursul clasei I, o etapă care vine cu bucurii, descoperiri și o lume plină de curiozități. Dar, odată cu aceste experiențe, elevii de clasa I se pot confrunta și cu situații mai puțin sigure – pe drum spre școală, în pauze, în timpul liber sau chiar în mediul online.

Tedi știe că, la această vârstă, copiii sunt dornici să exploreze și să afle cât mai multe lucruri noi, iar curiozitatea lor nu este întotdeauna însoțită de prudență. Lipsa de experiență îi poate face vulnerabili și un moment de neatenție poate avea consecințe nedorite. Din acest motiv, educația pentru siguranță nu trebuie privită ca un simplu set de reguli, ci ca o parte firească și necesară a formării lor.

Totodată, deprinderile dobândite în primii ani de școală rămân adesea repere pentru întreaga viață. Un copil care înțelege cum să traverseze corect strada, cum să reacționeze în fața unui străin sau cum să ceară ajutor atunci când are nevoie va fi mai pregătit să facă față provocărilor zilnice. Cu alte cuvinte, învățarea timpurie a regulilor de siguranță este o investiție nu doar în prezentul, ci și în viitorul acestor copii.

Tedi este alături de copii pentru a-i învăța cum să își formeze deprinderi sănătoase și să învețe cum să reacționeze atunci când apar pericole.

Împreună cu polițiști de la Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, Tedi îi însoțește pe elevii de clasa I pe tot parcursul unui an școlar. Programul mizează pe o relație strânsă între polițiști, părinți și cadre didactice – adulții fiind cei care au responsabilitatea de a crea un mediu sigur și educativ pentru copii și sunt modele pentru aceștia. Prin modul în care transmit informațiile, prin încurajări și prin activități adaptate, aceștia reușesc să transforme noțiunile teoretice în experiențe concrete, utile și ușor de reținut.

Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii la cea de-a 11-a ediție a Școlii siguranței Tedi

Pentru a completa formularul de înscriere la Şcoala siguranţei accesați https://scoalatedi.ro/inscriere/

Școala siguranței Tedi este un program educativ inițiat și implementat de către compania Maspex Romania prin brandul Tedi și care se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și cu Poliția Română. Acest program educativ se adresează elevilor de clasa I și are ca obiectiv consolidarea informațiilor privind siguranța școlarilor care s-ar putea confrunta cu pericole în diverse locuri și situații.

Material didactic GRATUIT

Suportul didactic este asigurat de Tedi și constă în materiale necesare desfășurării programului la clasă concepute astfel încât să respecte modul de învățare specific elevilor de clasa I – prin jocuri și activități educative. Toate materialele sunt în format electronic și vor fi transmise gratuit, prin e-mail, după finalizarea înscrierii. Materialele pot fi folosite atât în predarea directă la școală cât și la orele desfășurate online.

Implementarea programului la clasă este certificată printr-o diplomă de participare.

Pentru orice detalii despre programul Şcoala siguranţei Tedi ne puteţi scrie pe adresa de e-mail: contact@scoalatedi.ro .

Vă așteptăm să vă înscrieți în programul Școala siguranței Tedi!